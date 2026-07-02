Cosenza, domani interruzione dell’acqua in città. Previsto un intervento urgente sulla condotta del Merone

COSENZA – La città ancora senz’acqua. Come già successo negli scorsi giorni molte utenze cittadine, nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, saranno interessata da una interruzione idrica per via di un intervento urgente di ripristino sulla condotta adduttrice dell’acquedotto del Merone.

Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune della città dei Bruzi che specifica che l’interruzione dell’acqua avrà luogo già domani, nelle prime ore della mattina, con disagi che potranno iniziare intorno alle ore 7.30.

Cosenza domani senz’acqua: le zone interessate

Ad essere interessate saranno soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice oggetto di riparazione. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.