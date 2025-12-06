A Cosenza «è emergenza sicurezza tra furti, aggressioni e sparatorie». La denuncia di Mancini

COSENZA – “Furti, aggressioni, sparatorie. A Cosenza è emergenza sicurezza. C’e da avere paura di notte, ma anche di giorno” dice a gran voce in un nuovo video pubblicato sui social Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria e già parlamentare socialista.

Questa mattina il nipote del leader socialista si è recato al Bar San Francesco di piazza Europa, dove malviventi hanno spaccato la vetrina e rubato l’incasso custodito nella cassa. “Lo sapete che l’altra notte in città c’è stato un altro furto ai danni di un esercizio commerciale? – afferma – Sono venuto ad esprimere solidarietà e vicinanza al titolare e ai suoi collaboratori vittime dell’ennesimo episodio delittuoso in città”.

Cosenza in emergenza, le azioni da mettere in campo per Mancini

La città secondo il nipote del leader socialista “sta diventando una città sempre meno sicura, per chi vi vive e chi vi fa impresa. Dopo la sparatoria nei pressi del McDonald di piazza Bilotti, Caruso aveva promesso nientemeno che una telefonata al prefetto. Non è dato sapere se poi ha alzato la cornetta. Quello che è evidente – attacca il dem – è che siamo in piena emergenza sicurezza. In diverse zone c’è da avere paura a girare di notte ma anche di giorno”.

“La misura è colma – tuona – Occorre essere duri contro il crimine: garantendo maggiori presidi e controlli di forze dell’ordine, illuminazione di strade e piazze, sicurezza per le cittadine e i cittadini. Ma occorre anche essere incisivi contro le cause del crimine”.

“In città aumentano le sacche di disagio e di povertà che possono anche sfociare in devianze. Ma le opportunità di lavoro – come dimostrano gli ultimi concorsi al Comune – vengono date solo ai soliti noti. Così non va. La città – conclude il leader del Pd calabrese – merita di meglio”.