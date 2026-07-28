Cosenza, ‘Aizamm’ e ‘Mane’ per Enzo Avitabile: il Festival delle Invasioni si inchina al maestro

COSENZA – Con Enzo Avitabile mani alzate, applausi interminabili ed emozioni nel cuore del centro storico. Il Festival delle Invasioni ha regalato al pubblico una delle serate più intense e significative della sua edizione 2026 con il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari, protagonisti dello spettacolo “Salvamm’ ‘o Munno”. Un evento che ha trasformato la piazza cosentina in un grande ritmo di contaminazioni, dove musica, tradizione e cultura si sono fuse in un linguaggio universale. Le Invasioni, da sempre luogo di incontro tra culture, suoni e contaminazioni artistiche, hanno trovato in Enzo Avitabile uno dei loro interpreti più autentici. Sul palco è andato in scena un viaggio musicale capace di attraversare generi e confini: la tradizione popolare campana si è intrecciata con il soul, il jazz, la world music e la forza ancestrale dei Bottari, dando vita a un’esibizione intensa, coinvolgente e ricca di significato.

Enzo Avitabile e i Bottari – “Salvamm’ ‘o Munno”

Più che un concerto, “Salvamm’ ‘o Munno” si è rivelato un vero manifesto artistico. Attraverso la sua musica, Avitabile ha lanciato un messaggio di pace, solidarietà e rispetto per il pianeta, dimostrando ancora una volta come l’arte possa essere uno straordinario strumento di dialogo tra i popoli. Artista di fama internazionale, Enzo Avitabile continua a rappresentare una delle eccellenze della musica italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con autentiche leggende come James Brown, Tina Turner, Randy Crawford e Afrika Bambaataa, costruendo un percorso unico che unisce le radici della sua Napoli alle sonorità provenienti da ogni angolo del pianeta.

Durante la serata il pubblico ha accompagnato con entusiasmo alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio, da “Salvamm’ ‘o Munno” a “Soul Express”, passando per “Black Tarantella”, “Mane e Mane”, “Napolitania”, “Abbi pietà di noi” e la travolgente “Aizamm’ ‘e Mane”, che ha fatto alzare le mani a migliaia di spettatori, trasformando la piazza in un unico grande coro.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il gesto che da sempre contraddistingue il maestro napoletano. Al termine del concerto, Enzo Avitabile si è inchinato davanti al suo pubblico, un segno di profonda umiltà e riconoscenza che racconta la grandezza dell’uomo, oltre che dell’artista. Un’immagine simbolica che ha chiuso una performance destinata a rimanere nella memoria degli spettatori.

Giovanni Segreti Bruno: il sogno che diventa realtà apre la notte delle Invasioni

Ad aprire la serata è stato il giovane cantautore calabrese Giovanni Segreti Bruno, accolto con grande calore dal pubblico. Per lui l’esibizione sul palco del Festival delle Invasioni ha avuto un significato speciale, rappresentando la realizzazione di un sogno coltivato fin dall’infanzia. «Aprire il concerto di Enzo Avitabile è un’emozione immensa. È un maestro, un’icona della world music internazionale che ho sempre ascoltato. Avere l’onore di esibirmi prima di lui è davvero tanta roba», L’artista ha ricordato con emozione quando, da bambino, assisteva ai concerti del Festival proprio da quella piazza. «Ricordo quando venni a vedere Alex Britti e guardavo quel palco pensando: chissà se un giorno ci salirò anch’io. Oggi quel sogno si è realizzato e significa che il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti».

Sul palco Giovanni Segreti Bruno ha proposto un progetto musicale originale che unisce la tradizione popolare calabrese alle sonorità pop contemporanee. «Stiamo costruendo un suono molto identitario. Vogliamo portare la musica popolare in una dimensione più moderna, per farla arrivare anche ai giovani. È un matrimonio tra innovazione e tradizione», ha spiegato, ringraziando la Joseba Label, i musicisti e tutto il team che lo accompagna nel suo percorso artistico.

L’entusiasmo del pubblico ha confermato la bontà del progetto. «La risposta è stata fortissima, una vera botta di energia», ha raccontato sorridendo al termine dell’esibizione. Il suo concerto ha rappresentato il perfetto prologo alla performance di Enzo Avitabile e dei Bottari, in una serata che ha saputo unire l’esperienza di un maestro della musica internazionale con il talento di una delle giovani promesse della scena calabrese.