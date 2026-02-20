Cosenza, frana su via Romualdo Montagna. Riaperta a senso unico alternato, con semaforo, la strada per Carolei, Dipignano e Domanico

COSENZA – Dopo ore di disagi e interventi urgenti da patte dei tecnici del Comune di Cosenza, è stata riaperta a senso unico alternato la strada di via Romualdo Montagna, interessata nelle qusta mattina da una frana che aveva reso impossibile il transito veicolare verso l’area sud del territorio comunale. A comunicarlo è stato l’assessore comunale Pasquale Sconosciuto, che ha aggiornato i cittadini sulle operazioni concluse nel tardo pomeriggio. Riapertura regolata da semaforo: carreggiata ridotta nel punto della frana

«Stiamo riaprendo la strada di via Romualdo Montagna – ha spiegato l’assessore –. In entrambi i lati della carreggiata c’è un restringimento nel punto in cui si è verificata la frana. Il traffico sarà quindi regolarizzato con un impianto semaforico».

Frana su via Montagna, viabilità a senso unico alternato

La viabilità è ora consentita a senso unico alternato, con semafori già installati, testati e pienamente funzionanti. I mezzi utilizzati per l’intervento sono stati rimossi e il tratto è nuovamente percorribile, seppur con le dovute precauzioni. Collegamenti ripristinati verso Carolei, Dipignano e Domanico

La riapertura rappresenta un passaggio fondamentale per la mobilità dell’area, poiché via Romualdo Montagna è un’arteria strategica per i collegamenti tra Cosenza e i comuni di Carolei, Dipignano e Domanico, oltre che per le direttrici verso Laurignano e Mendicino.

«Per chi deve passare in direzione Dipignano, Carolei, Laurignano o Mendicino – ha aggiunto Sconosciuto – il tratto è ora aperto. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione». L’assessore ha definito quella appena trascorsa «un’altra giornataccia», sottolineando l’impegno dei tecnici e degli operai comunali per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, nonostante le difficili condizioni meteo.

«Raccomando prudenza su questo tratto – ha concluso –. Per qualunque segnalazione o problema potete contattarmi come avete sempre fatto». Resta attivo il monitoraggio dell’area interessata dalla frana, mentre l’auspicio condiviso dall’amministrazione comunale è che il miglioramento delle condizioni meteorologiche possa ridurre ulteriori rischi per una città