Cosenza: il gesto disperato di Francesco «non chiedo soldi, ma un lavoro e un posto per dormire»

COSENZA – Mattinata di forte tensione quella vissuta a Palazzo dei Bruzi, sede del Comune di Cosenza: Francesco, 47 anni, è salito sulla balconata della sala consiliare minacciando un gesto estremo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i carabinieri e diversi operatori che, con pazienza e dialogo, sono riusciti a convincerlo a desistere. Quella di Francesco, però, non voleva essere solo una protesta ma un forte grido d’aiuto. Un gesto simbolico, come lui stesso lo definisce, nato dalla convinzione di non essere più ascoltato dopo settimane trascorse tra richieste, attese e porte che, a suo dire, sono rimaste chiuse.

Il gesto estremo di Francesco a Palazzo dei Bruzi «vorrei solo essere ascoltato»

Dopo essere stato messo in salvo, Francesco ha raccontato la sua storia. Una vicenda fatta di precarietà abitativa, difficoltà economiche e della ricerca continua di una sistemazione dignitosa. Spiega di essersi rivolto ai servizi sociali del Comune, che lo avrebbero inizialmente indirizzato in una struttura temporanea distante dalla città. Una soluzione che, secondo il suo racconto, si è rivelata difficile da sostenere: troppo isolata, senza servizi facilmente raggiungibili e incompatibile con la necessità di cercare lavoro.

Successivamente è stata avviata la richiesta per un posto all’Oasi Francescana, ma, sempre secondo la sua testimonianza, dopo settimane di attesa non sarebbe arrivata alcuna risposta definitiva: «non sono andato lì per chiedere soldi – racconta –. Ho chiesto soltanto un posto dove dormire e un lavoro che mi permetta di ricominciare».

La fragilità di chi rischia di diventare invisibile

Dietro quel piede poggiato oltre la ringhiera non c’era soltanto la disperazione di una notte trascorsa senza un letto ma il peso di giorni vissuti dormendo persino all’interno di un camion, l’impossibilità di fare una doccia, il senso di perdere lentamente la propria dignità.

«Possibile che a 47 anni debba fare questa fine? Ho sempre lavorato. Ho sbagliato nella vita, come può capitare a tanti, ma sto cercando di camminare sulla strada giusta». Le sue parole raccontano una fragilità che riguarda molte persone. Quando si perde una casa, spesso si rischia di perdere anche i riferimenti, la fiducia nelle istituzioni e perfino la percezione del proprio valore.

Il lieto fine “provvisorio”: la mano tesa dell’Oasi Francescana

La vicenda ha trovato un primo spiraglio proprio grazie alla mobilitazione scattata dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Determinante è stato l’interessamento del responsabile dell’Oasi Francescana, Pasqualino, che si è immediatamente attivato per trovare una soluzione. Non essendoci posti disponibili nella struttura, è stato garantito a Francesco un alloggio temporaneo in un bed & breakfast per 10 giorni, in attesa di individuare una sistemazione più stabile. Una risposta concreta che ha permesso di allontanare, almeno per il momento, il rischio di ritrovarsi nuovamente in strada.

TikTok: quando i social diventano una rete di solidarietà

C’è però un altro aspetto che colpisce nella storia di Francesco. Mentre nella vita reale racconta di essersi sentito spesso solo, sul web ha trovato una comunità pronta a sostenerlo. È molto seguito su TikTok Francesco Paciola, per gli amici della curva sud Peppino, e proprio attraverso le dirette e i video ha raccontato, giorno dopo giorno, la sua condizione. Migliaia di persone hanno iniziato a seguirlo, incoraggiandolo con messaggi, telefonate e persino piccoli aiuti economici.

«Gli amici, quelli veri, non li ho visti. Ma i miei follower sì. Mi hanno dato forza – sottolinea – e mi hanno fatto sentire meno solo». Parole che raccontano un fenomeno sempre più diffuso: i social network non sono soltanto luoghi di intrattenimento o, al contrario, di haters. In molti casi diventano piazze virtuali dove si costruiscono reti di solidarietà capaci di trasformarsi in aiuti concreti.

L’onda solidale che supera lo schermo

Negli ultimi anni le piattaforme digitali hanno dimostrato di poter generare vere e proprie catene di sostegno. Un video condiviso, una diretta o un semplice appello possono raggiungere migliaia di persone in poche ore, trasformando spettatori sconosciuti in una comunità pronta ad aiutare. È una solidarietà diversa da quella tradizionale, spontanea, immediata e spesso silenziosa. Non sostituisce il ruolo delle istituzioni, ma può diventare un ponte importante nei momenti di maggiore difficoltà.

La storia di Francesco lo dimostra regala sorrisi nelle sue live con i suoi sketch con il dialetto cosentino: prima ancora dell’intervento che gli ha garantito un tetto temporaneo, erano stati proprio gli utenti dei social a sostenerlo moralmente ed economicamente, facendogli sentire che qualcuno stava ascoltando il suo grido.

L’appello al sindaco: «datemi la possibilità di lavorare»

Nel suo racconto non emerge rabbia, ma soprattutto il desiderio di riconquistare autonomia. L’ultimo messaggio è rivolto direttamente all’amministrazione comunale e, più in generale, a chiunque possa offrirgli un’opportunità: «Non voglio mantenimento e non chiedo soldi. Chiedo un lavoro. Voglio guadagnarmi da vivere e tornare ad avere la mia dignità». Parole semplici pronunciate con la voce di chi spera che quel gesto estremo non venga ricordato soltanto come un fatto di cronaca, ma come il punto di partenza di una rinascita. Perché dietro ogni protesta e dietro ogni gesto disperato c’è quasi sempre una storia che chiede di essere ascoltata prima ancora che giudicata.