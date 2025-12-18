A Cosenza arriva la Giornata Nazionale dell’Alopecia Areata: la battaglia per il riconoscimento ufficiale

COSENZA – Domani, venerdì 19 dicembre, ricorre la 7ª edizione della Giornata Nazionale Italiana dedicata all’Alopecia Areata. Un’iniziativa che vedrà impegnate nell’azione di sensibilizzazione verso la patologia diverse città italiane con i suoi ospedali e anche Cosenza è tra questi.

L’appuntamento è presso l’Ospedale Mariano Santo di Cosenza, presso il reparto UOC di Dermatologia, dalle ore 15-18, per un pomeriggio di approfondimento sul tema.

La Giornata, patrocinata da Aipaf, Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV e Sidemast, è un momento di incontro, sensibilizzazione e consapevolezza su una patologia che non è ancora ufficialmente riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale.

“È inammissibile – spiega l’Aipaf – che, nonostante l’esistenza di trattamenti farmacologici efficaci, l’Alopecia Areata venga ancora oggi classificata soltanto come patologia rara. Con questo evento vogliamo ribadire l’urgenza e il diritto al riconoscimento ufficiale e alla tutela sanitaria dei pazienti”.

Giornata Nazionale dell’Alopecia Areata, Cosenza tra i 10 nuovi ospedali aderenti

La caratteristica unica della Giornata è la sua realizzazione in contemporanea su tutto il territorio nazionale, grazie alla partecipazione coordinata di numerosi centri ospedalieri: un grande segnale di unità e impegno condiviso da Nord a Sud, isole comprese. Quest’anno la rete si amplia ulteriormente: 10 nuovi ospedali hanno aderito per la prima volta, raggiungendo anche il Sud Italia e rendendo la voce dell’associazione ancora più forte.

“Ringraziamo i clinici che continuano a credere nel nostro impegno; la dott.ssa Michela Starace, che fin dalla prima edizione ci affianca con dedizione e competenza, contribuendo a dare forza e valore a questa iniziativa; tutti i volontari e gli Alopecia Friends che anche quest’anno hanno reso possibile la realizzazione di un progetto che cresce e si rinnova di edizione in edizione. Insieme, – evidenzia l’Aipaf – possiamo continuare a costruire consapevolezza, dignità e riconoscimento”.