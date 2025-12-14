Cosenza, giovani storici crescono: progetto “Scuola-Lavoro” per riscoprire il patrimonio cittadino

COSENZA – Il Comune di Cosenza lancia un’importante iniziativa per la valorizzazione del patrimonio storico locale che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole superiori. L’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso darà il via a un progetto di formazione Scuola-Lavoro finalizzato a far conoscere e approfondire la storia della città e del territorio di Cosenza.

Presentazione e firma della Convenzione a Cosenza

I dettagli completi del progetto saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà lunedì 15 dicembre 2025 (alle ore 11:00) presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Alla presentazione, oltre al sindaco Franz Caruso, parteciperanno Aldo Trecroci (consigliere delegato all’Istruzione), ideatore della proposta e responsabile dell’individuazione dei moduli di ricerca tematici, nonché la professoressa Maria Rosaria Salerno, coordinatrice tecnica del percorso formativo.

A seguire si terrà la firma della convenzione che ufficializzerà l’impegno degli istituti scolastici coinvolti. All’evento sono stati invitati anche i tutor esterni, selezionati come esperti per guidare gli studenti nei diversi moduli di ricerca storica.

Quali sono gli obiettivi

Certamente la conoscenza e l’informazione sono due degli aspetti da non sottovalutare. Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni in un percorso formativo che unisce la didattica all’esperienza sul campo, permettendo agli studenti di diventare i principali investigatori e custodi della memoria storica cittadina

La Giunta Comunale di Cosenza ha approvato, con una specifica delibera, un ambizioso progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. L’iniziativa mira a trasformare le aule scolastiche in veri e propri laboratori di ricerca e narrazione.

Il cuore del progetto è il coinvolgimento diretto delle scuole Superiori cosentine in percorsi di “Formazione Scuola Lavoro” (ex PCTO). Gli studenti avranno l’opportunità di immergersi nella memoria del territorio, con un focus tematico specifico su “La Storia del Territorio del Comune di Cosenza”.

L’obiettivo è duplice: permettere alle nuove generazioni di conoscere a fondo il volto autentico e le radici della città e, al contempo, renderle capaci di raccontare e tramandare attivamente questo inestimabile patrimonio storico.