Cosenza: giustizia amministrativa tra digitalizzazione e IA, il dibattito sulle sfide del futuro

COSENZA – L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno trasformando profondamente anche il settore della giustizia amministrativa. Se n’è parlato in un incontro presso la biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. La digitalizzazione per esempio, già ampiamente avviata, ha rivoluzionato il funzionamento del processo.
L’intelligenza artificiale rappresenta il passo successivo, ma anche la sfida più delicata. Se da un lato offre potenzialità significative in termini di supporto, organizzazione e analisi dei dati, dall’altro impone grande cautela.
Giustizia amministrativa e l’uso dell’AI
L’uso dell’intelligenza artificiale, infatti, rischia di avvicinarsi a compiti che non possono essere delegati a una macchina, come per esempio le funzioni del giudice, che riguardano la capacità di valutazione, interpretazione che non può essere delegata ad un algoritmo.
Ad ogni modo il compito della giustizia amministrativa è quello di garantire un equilibrio efficace tra l’azione amministrativa e la tutela dei diritti dei cittadini.
