Cosenza, incendio divampa in un’abitazione. L’immediato intervento dei vigili del fuoco evita la tragedia

COSENZA – Attimi di paura questa notte a Cosenza per un incendio divampato in un’abitazione bifamiliare situata in contrada Muoio Piccolo. Le fiamme, probabilmente partite dalla canna fumaria, in poco tempo hanno interessato il tetto dello stabile facendo temere il peggio. Il fuoco e il fumo nero e denso, ben visibile anche dalle abitazioni vicine, hanno allarmato i residenti della zona per l’incolumità dei proprietari e il timore che il rogo potesse espandersi.

Provvidenziale e immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Hanno prontamente spento le fiamme, evitando che potessero interessare l’intero stabile. A scopo precauzionale è stata evacuata una persona e nessuno è rimasto ferito. Sebbene il peggio sia stato evitato, i danni riportati, concentrati principalmente nella zona del tetto, hanno reso inagibile il piano superiore dell’abitazione in attesa di tutte le verifiche del caso.