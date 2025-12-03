COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ed ha coinvolto un’auto e un furgone. L’impatto è avvenuto su via Soluzzo Cavalcanti, nella zona nota come “Madonna delle Stelle”, sulla strada che conduce al cimitero di Cosenza. I conducenti dei mezzi, una donna e un uomo, sono rimasti feriti e hanno ricevuto le prime cure dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia municipale di Cosenza, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della viabilità.

Il traffico lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti, creando disagi agli automobilisti in transito. L’invito è a prestare cautela e a seguire le indicazioni degli agenti fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati.