Cosenza, violento incidente nei pressi del cimitero. Due feriti e traffico rallentato

Due mezzi coinvolti

Cosenza, violento incidente nei pressi del cimitero. Due feriti e traffico rallentato

Incidente tra un’auto e un furgone nella zona “Madonna delle Stelle”: feriti i conducenti, intervento della Polizia municipale e rallentamenti alla circolazione

Pubblicato

4 secondi fa

il

Incidente Cosenza Cimitero_scontro frontale

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ed ha coinvolto un’auto e un furgone. L’impatto è avvenuto su  via Soluzzo Cavalcanti, nella zona nota come “Madonna delle Stelle”, sulla strada che conduce al cimitero di Cosenza. I conducenti dei mezzi, una donna e un uomo, sono rimasti feriti e hanno ricevuto le prime cure dai sanitari del 118.

Incidente Cosenza Cimitero 02

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia municipale di Cosenza, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della viabilità.

Il traffico lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti, creando disagi agli automobilisti in transito. L’invito è a prestare cautela e a seguire le indicazioni degli agenti fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati.

Incidente Cosenza Cimitero_01

