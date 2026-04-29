Paura a Cosenza: scontro tra bike e scooter davanti all’Inps, minorenne ferito

COSENZA – Momenti di paura a Cosenza questa sera, dove si è verificato un incidente tra una bike e uno scooter nei pressi della sede dell’INPS di Piazza Loreto. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l’impatto tra i due mezzi sarebbe stato frontale, ma la dinamica esatta resta da chiarire. Ad avere la peggio è stato un ragazzo minorenne, rimasto ferito nello scontro.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza, che ha prestato le prime cure al giovane prima di valutarne le condizioni. Nel frattempo sono giunti anche i genitori del ragazzo, visibilmente preoccupati per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.