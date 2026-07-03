Cosenza, incidente su viale Mancini: coinvolte due auto, una si ribalta e finisce su un fianco

COSENZA – Momenti di apprensione intorno alle 13 su viale Mancini, a Cosenza, dove si è verificato un incidente stradale. L’impatto è avvenuto subito dopo l’incrocio della chiesa Cristo Re. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat 500 e un Suv Skoda.

Incidente su viale Mancini, Suv si ribalta dopo l’impatto

A seguito del violento impatto, la Skoda si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco, mentre la Fiat 500 è finita sull’area verde che costeggia il viale. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei veicoli coinvolti.

Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti gravi. L’incidente ha rallentato temporaneamente la circolazione lungo uno dei principali assi viari della città, con inevitabili disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.