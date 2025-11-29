Cosenza: la vicenda di Cristian mette a nudo le fragilità del welfare locale

COSENZA – La vicenda del clochard Cristian, all’anagrafe Cristofer, al di là dell’accaduto in sé, mette in luce una serie di circostanze che dovrebbero far riflettere profondamente.

Non si tratta, intanto, di un episodio isolato, ma rappresenta il sintomo di un malessere più ampio che caratterizza la quotidianità della città di Cosenza, dove da tempo si registrano casi di violenza e di degenerazione sociale generalizzata.

E quanto accaduto a Cristian rientra perfettamente in un quadro di disagio e di confusione sociale, che, attenzione a semplificarla etichettando l’accaduto come una aggressione di matrice politica, ciò sarebbe non solo improprio, ma anche pericolosamente strumentale, come qualcuno, in maniera impropria e strumentale, magari in preda a qualche deliro cannabinoide, vorrebbe far credere.

La degenerazione sociale è, di fatto essenzialmente una forma di degrado sociale; ragion per cui significa che in città si avverte oramai da tempo, una reale politica e di programmazione seria e continuativa in materia di welfare.

Quando il sistema delle politiche sociali non riesce a prevedere, prevenire, intercettare e sostenere le situazioni di fragilità che una comunità esprime, le conseguenze diventano inevitabilmente “visibili” nel tessuto urbano.

Marginalità diffusa, solitudini irrisolte, fenomeni di devianza e tensioni che si accumulano fino a sfociare in episodi di violenza o conflitto.

Una programmazione di welfare efficace non può essere episodica oppure limitarsi a qualche sontuosa cena multietnica che di sociale tra l’altro poi ha ben poco.

E non è solo una questione di risorse economiche, questo è ampiamente superabile, basterebbe, infatti, consultare il sito della Regione Calabria, per trovare misure, bandi e linee di finanziamento dedicate al welfare, all’inclusione, al contrasto alla povertà, all’housing sociale e al sostegno alle fragilità. Le opportunità, dunque, non mancano: ciò che spesso manca è l’incapacità politica e amministrativa di chi governa, di dotarsi di una seria azione di programmazione e di lettura dei bisogni del territorio, per trasformare queste debolezze in opportunità per la Comunità.