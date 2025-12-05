Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cosenza: ladri in azione in un bar di piazza Europa, rompono la vetrata e portano via la cassa

Area Urbana

Il furto nella notte

Cosenza: ladri in azione in un bar di piazza Europa, rompono la vetrata e portano via la cassa

Preso di mira nella notte a Cosenza il bar San Francesco. Attraverso una vetrata i ladri, una volta entrati si sono impossessati della cassa automatica

Pubblicato

1 ora fa

il

Cosenza furto bar san francesco piazza europa 02

COSENZA – Ancora un’attività commerciale presa di mira a Cosenza. Nella notte persone ancora non identificate sono riuscite ad introdursi all’interno del Bar San Francesco, nella centralissima piazza Europa, portando via la cassa automatica del locale. Il furto è avvenuto in piena notte e si sarebbe consumato in pochi minuti.

Cosenza furto bar san francesco piazza europa 01

I malviventi avrebbero distrutto la vetrina della porta d’ingresso, forse con un piccone, rubando il cambiamonete dell’attività commerciale. All’interno erano presenti gli incassi della giornata precedente. Sull’episodio indagano i Carabinieri. Il bottino non è stato ancora quantificato. La scoperta del furto è avvenuta all’apertura del bar questa mattina.

Cosenza furto bar san francesco piazza europa 03

 

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA