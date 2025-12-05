Cosenza: ladri in azione in un bar di piazza Europa, rompono la vetrata e portano via la cassa

COSENZA – Ancora un’attività commerciale presa di mira a Cosenza. Nella notte persone ancora non identificate sono riuscite ad introdursi all’interno del Bar San Francesco, nella centralissima piazza Europa, portando via la cassa automatica del locale. Il furto è avvenuto in piena notte e si sarebbe consumato in pochi minuti.

I malviventi avrebbero distrutto la vetrina della porta d’ingresso, forse con un piccone, rubando il cambiamonete dell’attività commerciale. All’interno erano presenti gli incassi della giornata precedente. Sull’episodio indagano i Carabinieri. Il bottino non è stato ancora quantificato. La scoperta del furto è avvenuta all’apertura del bar questa mattina.