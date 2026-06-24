Cosenza, lavori urgenti sulla condotta del Merone: interruzione dell’acqua per domani

COSENZA – Per domani, giovedì 25 giugno, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’acqua alle utenze servite dall’acquedotto del Merone. Il provvedimento risulta necessario, come comunicato dal settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti dal Comune di Cosenza che spiega che è necessario un intervento urgente di ripristino sulla condotta adduttrice dello stesso acquedotto.

Cosenza, interruzione dell’acqua: le zone interessate

L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 7,30 di domani per consentire i lavori di riparazione della condotta. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il Comune fa sapere che il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.