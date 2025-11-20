Cosenza, al lavoro su pozzetti e caditoie contro gli allagamenti. De Cicco: «Segnalate situazioni a rischio»

COSENZA – Giornata intensa di lavori nel centro di Cosenza, per la prevenzione degli allagamenti in caso di pioggia, in vista della stagione invernale, sotto l’occhio vigile dell’assessore Francesco De Cicco, oggi anche consigliere regionale. Uno degli interventi si è sviluppato nel quartiere Gergeri per la manutenzione e la pulizia dell’area, oltre che per l’installazione di una griglia di scolo dell’acqua. “Un lavoro semplice ma fondamentale – ha commentato De Cicco – perché anche i servizi più basilari fanno la differenza nel ridare decoro e dignità ai nostri quartieri”.

Allo stesso tempo, si è lavorato anche sul fronte della pulizia dei pozzetti e delle caditoie, per garantire, anche in questo caso, strade più sicure e prevenire gli allagamenti, soprattutto in vista delle piogge invernali, assicurando un corretto deflusso dell’acqua e riducendo i rischi per cittadini e automobilisti.

Prevenzione sugli allagamenti, l’appello di De Cicco ai cittadini

“Continuiamo a intervenire ovunque ce ne sia bisogno, con attenzione e presenza costante sul territorio – aggiunge l’assessore – Un’attività continua e fondamentale per mantenere pulite caditoie e pozzetti”. Poi, da parte di De Cicco, considerato da tutti “l’assessore operaio” anche un appello ai cittadini: “Il vostro contributo resta importante: se notate pozzetti ostruiti o situazioni a rischio, inviateci una segnalazione”.