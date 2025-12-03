A Cosenza il progetto che offre lavoro e futuro alle persone con disabilità: unico in Calabria

COSENZA – A Cosenza parte “Costruiamo opportunità”, un importante progetto innovativo finanziato col Fondo per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza, l’unico in tutta la Regione. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso, esprimendo soddisfazione per l’avvio del progetto “che, ancora una volta, mostra come il Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito, abbia attenzione verso le persone fragili e con disabilità, attivando quegli strumenti messi a disposizione per dare risposte concrete in direzione del loro inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini formativi retribuiti”.

A Cosenza i destinatari del progetto: 22 persone con disabilità al 100%

I destinatari del progetto, tutti con invalidità al 100%, soprattutto di tipo intellettivo ma con abilità residue che consentono l’iscrizione al collocamento mirato, sono 22.

Gli interventi, frutto di co-progettazione tra l’ente gestore risultato vincitore dell’avviso pubblico, “Gli altri siamo noi odv”, qualificata associazione del territorio, e il Comune di Cosenza (capo ambito), prevedono due fasi di sei mesi ciascuna.

Prima fase: accoglienza, valutazione e formazione pratica

In una prima fase saranno coinvolti i primi 16 beneficiari in graduatoria con un momento di accoglienza e una prima valutazione delle condizioni di partenza.

Seguiranno attività formative teorico-pratiche, che consentiranno ai destinatari del progetto di affacciarsi a diversi settori produttivi.

L’obiettivo è permettere loro di scoprire attitudini e competenze e, sulla base dell’esperienza, avviare un percorso di autovalutazione e orientamento consapevole.

Tirocini retribuiti e inserimento in azienda

Alla fine di questo periodo saranno selezionati 6 beneficiari che avranno acquisito competenze utili all’inserimento in ambiente lavorativo e che svolgeranno un tirocinio formativo retribuito in azienda.

I restanti beneficiari, insieme agli altri idonei in graduatoria, continueranno il percorso formativo anche attraverso esperienze dirette in azienda.

In questo modo le loro competenze potranno incrementarsi e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro anche dopo la conclusione del progetto, supportati dal SILDI (Servizio di Inserimento Lavorativo per Disabili Intellettivi) dell’ASP di Cosenza, gestito dal soggetto affidatario.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

“Sono grato – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – all’assessore al welfare, Veronica Buffone, e al settore welfare del Comune per il lavoro che stanno portando avanti. Anche questo nuovo progetto destinato alle persone con disabilità è l’ulteriore conferma di un’Amministrazione attenta ai bisogni e alle difficoltà di chi è meno fortunato”.