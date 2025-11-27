Cosenza, un libro in memoria di Chicco. Giovanni Occhiuto «trasformare il dolore in sostegno alla salute mentale»

COSENZA – Da oggi è disponibile su Amazon il libro scritto in memoria di Chicco, Francesco Occhiuto, con l’obiettivo di trasformare un dolore profondo in un aiuto concreto per chi affronta fragilità psicologiche. Un testo, sincero e personale, racconta la storia di Francesco e offre riflessioni, spunti e suggerimenti pratici sia a chi soffre interiormente sia a chi prova ad aiutare una persona amata. Include inoltre una riflessione più ampia su come tutti noi, possiamo e dobbiamo prenderci cura della salute mentale e di chi vive battaglie interiori spesso silenziose.

Le idee di Chicco, tutti gli incassi alla fondazione che porta il suo nome

Tutti gli incassi derivanti dalla vendita del libro sono interamente destinati alla Fondazione “Le Idee di Chicco”, nata per portare avanti i valori, la sensibilità e il desiderio di Francesco di aiutare chi affronta difficoltà psicologiche. Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere iniziative concrete a favore della salute mentale e del benessere psicologico delle persone e delle comunità. Da oggi è online anche il sito web della Fondazione: uno spazio aperto a chiunque desideri partecipare, contribuire, condividere idee o trovare ascolto.

Un libro che nasce dall’esperienza reale di una famiglia che ha vissuto tutto questo e che ha scelto di trasformare il dolore in un aiuto concreto per chi oggi sta affrontando difficoltà simili.

Il libro “Voglio solo sentirmi meglio”

La prima parte del libro racconta la storia di “Chicco”, psicologo e ricercatore che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, anche se dentro di sé affrontava delle battaglie difficilissime. Francesco è scomparso il 22 febbraio scorso, a poco meno di 30 anni e a causa di alcune fragilità psicologiche. Nell’arco della sua vita, il suo obiettivo è sempre stato solo e soltanto aiutare chi sta male dentro, probabilmente perché lui sapeva bene cosa tutto ciò significasse. La sua storia è il punto di partenza da cui si sviluppano tutte le riflessioni del libro.

La seconda parte è dedicata a chi affronta fragilità interiori, in prima persona o accanto a una persona amata. Si affrontano i principali temi legati alla salute mentale: la diagnostica, il ruolo dei professionisti, il peso delle famiglie, lo stigma, i ritardi nella ricerca, i limiti dei farmaci e il valore della prevenzione. Ogni capitolo si conclude con due sezioni di suggerimenti: una rivolta a chi sta vivendo un periodo di sofferenza interiore e una, rivolta a familiari e amici che desiderano offrire un sostegno concreto.

Il linguaggio usato è semplice e facilmente comprensibile da tutti. Se hai il dubbio che questo libro possa non esserti davvero utile, ricorda che spesso un’esperienza condivisa o un nuovo punto di vista riescono ad aprire prospettive che prima non erano evidenti.

Tutti i ricavi generati dalla vendita di questo testo sono interamente destinati alla Fondazione Le Idee di Chicco, creata in memoria di Francesco Occhiuto. I fondi raccolti sono usati per sostenere iniziative concrete a favore della salute mentale e del benessere psicologico delle persone e delle comunità. Ogni copia venduta contribuisce a migliorare la vita di chi sta soffrendo per le fragilità della mente umana, nel ricordo di Francesco e dei suoi ideali.

L’autore Giovanni Occhiuto, fratello di Chicco, desidera ringraziare i genitori, Mario Occhiuto e Paola, e la sorella Maria Clara, per aver condiviso questo cammino, così come la moglie Laura Benevento per il sostegno costante e la luce portata nei momenti più difficili. Un ringraziamento speciale va anche a Don Giacomo, per il contributo umano e spirituale, a Simone Tropea per il suo attento supporto, a Federico Mazza per la cura nella realizzazione della copertina, e a Francesco Kostner e Walter Pellegrini per aver raccolto le testimonianze degli amici di Chicco.