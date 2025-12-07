Cosenza, lutto nel mondo sportivo: addio a Mario Tormento, tra calcio e dedizione al lavoro

COSENZA – Si è spento a 60 anni Mario Tormento, dopo un periodo di grande sofferenza. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo sportivo e anche dai colleghi della Cooperativa I Due Fiumi. Nato a Cosenza nel 1964, Tormento si distinse come difensore del Sambiase dal 1986 al 1989. Nella Paolana, contribuì alla vittoria del campionato di Eccellenza nell’anno 1991/92. Un difensore che metteva tanta grinta in campo, conosciuto soprattutto per i valori umani che lo hanno sempre contraddistinto.

Mario Tormento, tanti i messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi sui social: dalla Paolana Calcio 1922 al Castrovillari, dal gruppo Amarcord Vecchio Granata A.C.E. Morrone Cosenza a quello del Cosenza Calcio Forense. Un ragazzo di quartiere e un calciatore di rilievo che ha militato a Rende, Acri, nella Paolana e nel Castrovillari…

Noto per la sua gentilezza, la dedizione al lavoro e la passione per la vita, Tormento era un uomo riservato e garbato, capace di offrire sempre un buon consiglio e un sorriso a chiunque lo incontrasse. Amante del calcio e della natura, seguiva con entusiasmo le partite della sua squadra del cuore.

L’assessore ai quartieri, Pasquale Sconosciuto, ha definito Mario “un vero Signore” e ha ricordato il suo impegno e la sua gentilezza. Mario Tormento lascia un vuoto enorme nella sua famiglia, ma anche in colleghi, amici e appassionati di sport. La sua memoria continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Tra i messaggi, quello del nipote che lo definisce “un guerriero che non si arrendeva mai”.