COSENZA – Cosa succede quando si registra una emergenza come quella dei giorni scorsi che a seguito delle piogge abbondanti a Cosenza, hanno provocato frane, smottamenti e crolli? Dietro entra in gioco la macchina dei soccorsi dell’Amministrazione comunale attraverso l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (COC), che insieme al sindaco, viene coordinata insieme ai dirigenti dell’amministrazione e ai responsabili della Protezione Civile.

Emergenza maltempo, Pezzi: “sono state notti difficili”

“Sono state notti difficili, – ha spiegato ai microfoni di Quicosenza, Loerella Pezzi, dirigente del Comune di Cosenza con delega alla Protezione Civile – segnate da interventi urgenti e decisioni rapide, ma l’obiettivo prioritario è stato fin da subito garantire la sicurezza della popolazione. Nonostante l’imprevedibilità degli eventi, siamo riusciti a mantenere il coordinamento dell’intero apparato tecnico e amministrativo, mettendo in salvo prima di tutto le persone e poi i beni. Fondamentale è stata la collaborazione con la Protezione Civile regionale, con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e con le associazioni di volontariato, che hanno operato senza sosta, offrendo un supporto concreto anche agli evacuati, ad esempio nel recupero di medicinali e beni di prima necessità”.

In questa fase, come prevede il protocollo, passate la fase emergenziale, si continua a monitorare attentamente il territorio, nell’attesa che rientrano definitivamente le criticità.

Successivamente procederemo con la stima dei danni. Sarà avviato poi un percorso di messa in sicurezza e ricostruzione, in costante coordinamento con la Prefettura e la Regione Calabria.

Emergenza: “si aspetta il riconoscimento dello Stato di Emergenza Nazionale”

“Attendiamo inoltre – ha sottolineato la dirigente del Comune di Cosenza, Lorella Pezzi -il riconoscimento dello Stato di Emergenza Nazionale da parte del Governo, passaggio necessario affinché i privati possano presentare richieste di risarcimento. Per quanto riguarda le opere pubbliche, saranno necessari studi approfonditi, ma gli interventi urgenti per ripristinare la viabilità e i servizi essenziali saranno realizzati in tempi rapidi, perché il nostro impegno è riportare la città alla normalità nel più breve tempo possibile”.