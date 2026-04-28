Cosenza, Mancini all’attacco: «Strade? Nessuna è a regola d’arte, solo toppe e alliccate di bitume»

COSENZA – Giacomo Mancini, esponente della direzione del PD Calabria, con un video sui social torna sul tema della qualità delle infrastrutture urbane a Cosenza ed in particolare sulle condizioni di strade e marciapiedi per poi allargarsi alla gestione complessiva della città.

Mancini: «nessuna strada a regola d’arte»

“Sapete quante strade asfaltate a regola d’arte ci sono a Cosenza? Nessuna. E marciapiedi ben tenuti? Nemmeno a parlarne”. L’affondo di Mancini riguarda interventi considerati insufficienti e superficiali. L’ex parlamentare entra anche nel merito tecnico, spiegando come dovrebbero essere realizzati i lavori: “Una strada realizzata con standard adeguati garantisce sicurezza, durabilità, comfort di guida e corretta gestione delle acque. Per farla bene non basta una ‘alliccata’ di bitume: bisogna intervenire sul sottofondo, sullo strato di fondazione e di base, sul tappetino d’usura e sul sistema di drenaggio”.

Il problema della manutenzione nel tempo

Secondo Mancini, la differenza tra interventi strutturati e lavori tampone emerge soprattutto con il passare degli anni: “una strada ben fatta può rimanere integra anche per 15 anni. Con le ‘alliccate’ di bitume, invece, si corre il rischio che ogni giorno si apra una fossa che poi diventa un cratere”. Una critica che punta il dito contro una gestione ritenuta emergenziale e non programmata.

La riflessione si estende anche alle condizioni dei marciapiedi cittadini: “sono tutti sgarrupati: mattonelle sollevate, buche, ristagni d’acqua. Aiuole senza alberi, senza cestini. E sono pressoché tutti al buio”. Un quadro che, secondo Mancini, incide non solo sul decoro urbano ma anche sulla sicurezza dei cittadini.

L’esponente del PD Calabria critica anche il metodo con cui verrebbero gestite le manutenzioni: “io non lo accetto. Basta con la telefonata all’amico dell’amico per ‘conzare’ la fossa”. Un passaggio che richiama la necessità di maggiore trasparenza e programmazione negli interventi pubblici: “Cosenza merita di meglio”.