COSENZA – Non è stato un semplice lunedì di scuola per migliaia di studenti cosentini. Questa mattina lo stadio Marulla ha ospitato la “Partita del Cuore”, l’attesissimo match amichevole tra le rappresentative del Liceo Scientifico “G. B. Scorza” e del Liceo Classico “B. Telesio”. In un’atmosfera di festa, correttezza e sano agonismo, i ragazzi dello Scorza si sono imposti per 2-1, ma a trionfare è stato soprattutto l’impegno civico delle nuove generazioni.

Partita del Cuore: organizzazione e autotassazione

Ciò che rende straordinaria questa iniziativa è la sua genesi: l’evento è stato interamente ideato, organizzato e finanziato dagli studenti dei due istituti. Grazie a un meccanismo di autotassazione, i ragazzi hanno coperto autonomamente le spese organizzative, riuscendo nel nobile intento di destinare l’intero ricavato delle donazioni alla Fondazione AIRC. Un contributo concreto che andrà a sostenere i progetti di ricerca oncologica in Italia.

L’iniziativa ha trovato il pieno appoggio del Comune di Cosenza, rappresentato dal consigliere Antonio Golluscio, e della società Cosenza Calcio. Ad accogliere le squadre sul rettangolo verde è stato il Direttore Sportivo dei Lupi, Domenico Roma, che ha lodato l’attivismo dei giovani calciatori e dei docenti presenti: “Vedere ragazzi così giovani farsi promotori di valori come la solidarietà e il fair play è un segnale di speranza per tutta la città“, ha commentato il DS.

Cosenza: l’esempio virtuoso di sport educativo

Sugli spalti, circa 2.000 spettatori tra alunni e professori hanno dato vita a una mattinata di tifo caloroso ma sempre rispettoso. La “Partita del Cuore” si è confermata molto più di una competizione sportiva: è stata una lezione di vita a cielo aperto, dimostrando come lo sport possa essere il motore principale per unire la comunità scolastica attorno a obiettivi comuni e valori autentici. Al fischio finale, tra sorrisi e strette di mano tra vincitori e vinti, è rimasta la consapevolezza che, quando i giovani scelgono di essere protagonisti del proprio futuro, il risultato più importante è sempre quello raggiunto fuori dal campo.