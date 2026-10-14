COSENZA – Dallo sgombero sotto il ponte Mancini all’Arenella: la proposta per gli agricoltori di Cosenza. Una soluzione concreta per gli agricoltori locali e un’opportunità strategica per la riqualificazione e la rinascita del centro storico. È questa la duplice finalità della proposta avanzata dal Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo, guidato dal presidente Giannino Dodaro, in risposta al recente dibattito sulla sistemazione dei coltivatori diretti in città. A distanza di anni dallo sgombero per motivi di sicurezza dell’area mercatale e dei box situati sotto il ponte Mancini, gli operatori agricoli cosentini sono infatti ancora in attesa di una collocazione idonea e dignitosa in cui poter svolgere la propria attività commerciale.

La proposta: il rilancio del mercato all’Arenella

Da qui nasce l’idea del Comitato spontaneo: valutare il trasferimento dei coltivatori diretti presso la struttura che è uno dei luoghi simbolo del commercio e della socialità cosentina. Per decenni, il mercato Arenella ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l’acquisto di prodotti tipici e generi di prima necessità per generazioni di cittadini. Oggi, l’area ha l’opportunità di ritrovare la sua vocazione storica, trasformandosi nuovamente in un vivace polo d’incontro tra produttori locali e consumatori.

I vantaggi logistici e strutturali dell’area

Come sottolinea il presidente Giannino Dodaro, l’area presenta già diverse caratteristiche favorevoli alla riattivazione dell’attività mercatale a cominciare dalle Infrastrutture coperte e servizi. L’area dispone di uno spazio coperto e di servizi igienici già predisposti. È facilmente raggiungibile a piedi per chi vive o si sposta nel centro cittadino. Infine, per chi arriva in auto, l’accesso è agevolato dalla vicinanza dell’ampio parcheggio situato lungo il Lungocrati Palermo.

Un’opportunità per la rigenerazione urbana di Cosenza

Dare una sistemazione stabile e adeguata ai coltivatori diretti non significa soltanto risolvere una vertenza annosa che si trascina da troppo tempo. Rappresenta anche un’occasione unica di rigenerazione urbana ed economica per il centro storico della città. Per il Comitato Piazza Spirito Santo riportare il mercato in una delle piazze simboli del centro stortico, significherebbe valorizzare la filiera corta e i prodotti del territorio, offrendo ai cittadini alimenti freschi e a km zero, favorire l’afflusso di visitatori e residenti, creando un indotto positivo per le attività commerciali del quartiere e restituire centralità e decoro a una zona storica che per anni è rimasta ai margini delle dinamiche economiche cittadine.

L’appello all’Amministrazione comunale

Il Comitato Piazza Spirito Santo si rivolge direttamente all’Amministrazione comunale, chiedendo un impegno concreto e l’apertura immediata di un tavolo di confronto con le rappresentanze dei coltivatori diretti. “Siamo convinti che questa proposta meriti di essere presa seriamente in considerazione“ – afferma il presidente Giannino Dodaro. “Ridare vita al mercato Arenella non significherebbe soltanto trovare una casa ai coltivatori diretti, ma contribuire a far ripartire il cuore storico e commerciale di Cosenza, riportandolo ai fasti di un tempo attraverso una soluzione condivisa e di reciproco beneficio”.