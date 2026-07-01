Cosenza, 24enne in fin di vita: intervento d’urgenza con velivolo militare per Milano

COSENZA – Si è concluso oggi pomeriggio il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 24 anni, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza all’Ospedale Niguarda di Milano.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’utilizzo di un velivolo G650, di base presso l’aeroporto militare di Ciampino, per trasferire il paziente dallo scalo aereo di Lamezia, dove nel frattempo il giovane era stato trasferito a bordo di un’ambulanza, fino all’aeroporto di Milano Linate. Giunto a destinazione, il 24enne è stato trasferito all’ospedale milanese per ricevere le cure necessarie.

I voli salva-vita dell’Areonautica Militare

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31/mo Stormo di Ciampino, del 14/mo Stormo di Pratica di Mare, della 46/ma Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.