Cosenza: muore a 65 anni dopo le dimissioni, il figlio denuncia «voglio sapere cosa è successo a mio padre»

RENDE – È finito al centro di una denuncia-querela il percorso sanitario di un uomo di 65 anni, di Rende, deceduto, che nei giorni precedenti, aveva già fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza. A rivolgersi ai Carabinieri di Rende è stato il figlio, dopo un nuovo episodio avvenuto il 7 agosto scorso in una stazione di servizio lungo l’A2, dove il padre aveva accusato un malore ed era comparso sangue dalla bocca.

Il figlio, informato telefonicamente dell’accaduto da un dipendente dell’area di servizio, si è subito recato sul posto. Nella denuncia racconta che “era già presente un’ambulanza del 118“. Secondo quanto messo a verbale nella denuncia, il personale sanitario avrebbe riferito l’impossibilità di trasportare l’uomo a Cosenza, indicando in alternativa l’ospedale di Castrovillari per una presunta indisponibilità di posti.

Il figlio ha quindi deciso di accompagnarlo personalmente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza, dove l’uomo è arrivato intorno alle 8.

La denuncia del figlio: dai giorni precedenti al malore alle dimissioni

La denuncia, presentata ai carabinieri di Rende, ricostruisce anche quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti. L’uomo era stato al Pronto Soccorso di Cosenza dal 3 al 6 agosto per dolori alle costole sul lato sinistro. Secondo il racconto del figlio, il giorno precedente alla dimissione aveva ricevuto indicazioni da due medici che avrebbero ritenuto necessario un ricovero per ulteriori e urgenti accertamenti.

Il 6 agosto scorso invece, il figlio sarebbe stato contattato dall’ospedale e informato della dimissione del padre. Una volta arrivato in ospedale, avrebbe parlato con il medico di turno, che gli avrebbe riferito che le condizioni dell’uomo erano migliorate e che poteva tornare a casa.

Di fronte alle perplessità del figlio, sarebbe stata interpellata una delle dottoresse precedentemente indicate, che si sarebbe recata personalmente in Pronto Soccorso. A quel punto, secondo quanto riferito nella denuncia dal figlio, i sanitari avrebbero comunicato al paziente la necessità di ulteriori approfondimenti. L’uomo, tuttavia, avrebbe scelto di firmare le dimissioni volontarie perchè “provato – racconta il figlio – dalle condizioni del Pronto Soccorso” e sarebbe rientrato al domicilio.

La denuncia ai Carabinieri

Dopo il nuovo malore, il figlio ha consegnato ai militari la documentazione relativa al precedente accesso ospedaliero e ha annunciato la produzione della documentazione sanitaria relativa all’ultimo episodio. Nell’atto presentato ai Carabinieri chiede che vengano accertati eventuali profili di responsabilità. La presentazione della denuncia, si ricorda, non implica responsabilità a carico delle persone eventualmente coinvolte, che dovranno essere accertate nelle sedi competenti.