Cosenza: nasce la Commissione Paritetica tra Azienda Ospedaliera e Unical

COSENZA – Con l’insediamento ufficiale della Commissione Paritetica, si rafforza ulteriormente la collaborazione tra l’Azienda ospedaliera di Cosenza e l’Università della Calabria. E’ un organismo incaricato di definire gli indirizzi politici e gestionali e di redigere la programmazione delle attività didattiche e assistenziali. Un passo strategico che mira a garantire una piena coerenza con gli obiettivi regionali e il raggiungimento degli standard previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nel corso dell’incontro, il rettore dell’UniCal, Gianluigi Greco, ha commentato anche l’esito dei primi test di Medicina: “le prove erano particolarmente complesse, articolate in tre esami. Tuttavia, è prevista una nuova sessione domani, per cui credo sia opportuno attendere prima di esprimere valutazioni definitive, soprattutto sulle percentuali di superamento complessive”.

Commissione Paritetica, Greco (UniCal): “Soddisfatto”

Greco ha inoltre espresso soddisfazione per il recente riconoscimento che lo inserisce tra le 100 personalità italiane considerate esempi di eccellenza, per il suo contributo nel campo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale: “è un onore che mi rende molto felice. È stata un’occasione straordinaria anche per creare relazioni con figure di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, portando con me un pezzo della Calabria. Un motivo di grande orgoglio”.