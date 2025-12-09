Cosenza: nasce la Commissione Paritetica tra Azienda Ospedaliera e Unical
La Commissione Paritetica ha l’obiettivo di definire gli indirizzi politici e gestionali e di redigere la programmazione delle attività didattiche e assistenziali
COSENZA – Con l’insediamento ufficiale della Commissione Paritetica, si rafforza ulteriormente la collaborazione tra l’Azienda ospedaliera di Cosenza e l’Università della Calabria. E’ un organismo incaricato di definire gli indirizzi politici e gestionali e di redigere la programmazione delle attività didattiche e assistenziali. Un passo strategico che mira a garantire una piena coerenza con gli obiettivi regionali e il raggiungimento degli standard previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Nel corso dell’incontro, il rettore dell’UniCal, Gianluigi Greco, ha commentato anche l’esito dei primi test di Medicina: “le prove erano particolarmente complesse, articolate in tre esami. Tuttavia, è prevista una nuova sessione domani, per cui credo sia opportuno attendere prima di esprimere valutazioni definitive, soprattutto sulle percentuali di superamento complessive”.
Greco ha inoltre espresso soddisfazione per il recente riconoscimento che lo inserisce tra le 100 personalità italiane considerate esempi di eccellenza, per il suo contributo nel campo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale: “è un onore che mi rende molto felice. È stata un’occasione straordinaria anche per creare relazioni con figure di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, portando con me un pezzo della Calabria. Un motivo di grande orgoglio”.
