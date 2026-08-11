COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha inaugurato questa mattina la nuova arteria stradale di collegamento tra il quartiere Serra Spiga della città capoluogo, il comune di Mendicino e gli altri comuni delle Serre cosentine. La nuova strada di collegamento è stata benedetta dal parroco della Chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga, Don Andrea Piccolo.

Presenti, oltre al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, anche i sindaci di Mendicino, Irma Bucarelli e di Marano Principato, Giuseppe Salerno, mentre in rappresentanza del Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia era presente il Presidente del Consiglio comunale, Ernesto Marino.

«Siamo riusciti a realizzare – ha detto il Sindaco Franz Caruso durante la cerimonia di inaugurazione – un’arteria che collega in modo più funzionale la città ad una parte importante del territorio, quello delle Serre cosentine».

Cosenza e Serre cosentine, collegamenti più funzionali

Il primo cittadino di Cosenza, nel ringraziare i sindaci di Mendicino, Cerisano e Marano Principato, ha sottolineato che «questa iniziativa unisce le limitrofe realtà territoriali e dimostra quanto sia importante lavorare in sinergia. E ciò è maggiormente vero – ha aggiunto Franz Caruso – quando si pensa allo sviluppo del territorio non in termini egoistici, del proprio ambito, dei propri confini, ma con occhio rivolto a quello che può essere il beneficio per una comunità ancora più estesa. Sappiamo che questa è un’arteria molto importante perché, come è noto, è frequentata da mattina a sera da tutti i cittadini che si spostano per le più diverse ragioni, dalle Serre e dai comuni che ne fanno parte verso Cosenza. Era indispensabile portare a compimento questa realizzazione, sia per ragioni di sicurezza, ma anche in termini di migliore fruibilità».

Un risultato che Franz Caruso ha invitato a non sottovalutare, come l’eliminazione del semaforo «che ha consentito – ha rimarcato Franz Caruso – di dividere il traffico su due parallele a senso unico. Una ragione tecnica attraverso la quale si è ottenuta una migliore fluidità della circolazione».

Quindi Franz Caruso è passato ai ringraziamenti rivolti anzitutto al Presidente della sezione di Cosenza dell’AIAS, Maurizio Antonio Arci «perché – ha spiegato – questo intervento è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’associazione, manifestata anche attraverso l’avvocato Enzo Paolini, a concedere gran parte di questo terreno per realizzare questa arteria. Una realizzazione che ha potuto vedere la luce – ha aggiunto il Sindaco – grazie ai fondi PNRR che siamo riusciti ad intercettare, come Amministrazione comunale, con riferimento alla rigenerazione urbana perché si tratta di una parte del completamento dell’intervento che abbiamo operato su San Vito».

Il completamento della nuova arteria, appello alla Regione

Ma il Sindaco Franz Caruso ha a chiare lettere anticipato che l’intervento non si fermerà qui. «Sappiamo – ha precisato – che per rendere veramente sicura e anche molto più fluida la circolazione e il collegamento con le realtà territoriali limitrofe è necessario un intervento ulteriore. Se insieme – questo il monito lanciato anche nei confronti dei sindaci di Mendicino, Cerisano e Marano Principato – riusciremo a sollecitare la Regione perché possa destinare a quest’opera un finanziamento specifico, credo che si possa realizzare il completamento dell’arteria superando, peraltro, il punto più pericoloso, quello del restringimento della curva che crea non solo intralcio, ma anche pericolo alla circolazione.

Credo che questo momento che ci unisce – ha concluso Franz Caruso – debba essere anche lo spunto per poter arrivare a questa soluzione. La sensibilità del Presidente della Regione non verrà sicuramente meno rispetto a quella che può essere considerata una richiesta congiunta da parte di tutti quanti noi e il prossimo impegno sarà proprio quello di avanzare una richiesta specifica di finanziamento per dare completezza e definitività a questo intervento».