Cosenza, obesità minorile: firmato protocollo tra CCIAA, Asp e Ordine Biologi calabrese

Il protocollo mira a investire nel futuro dei giovani e a favorire la costruzione di una comunità più consapevole, sana e responsabile

COSENZA – Un Protocollo d’Intesa per la promozione del benessere psicofisico e la prevenzione delle dipendenze tra le nuove generazioni è stato sottoscritto tra Camera di Commercio di Cosenza, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Ordine dei Biologi della Calabria.

Obesità minorile: sedentarietà, cattive abitudini alimentari e prevenzione

L’accordo rappresenta un impegno concreto nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030, con l’obiettivo di rafforzare una visione orientata al sociale e alla crescita sostenibile e mira principalmente a contrastare l’obesità tra bambini e adolescenti che rappresenta una delle principali sfide sanitarie a livello nazionale. Stili di vita sedentari, cattive abitudini alimentari e scarso accesso a programmi di prevenzione contribuiscono all’aumento dei casi.

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Cosenza, alle loro famiglie, ai docenti e ai gestori dei bar scolastici o concessionari dei relativi servizi. Un’iniziativa mirata a investire nel futuro dei giovani e a favorire la costruzione di una comunità più consapevole, sana e responsabile.

