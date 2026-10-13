Cosenza, occupano abusivamente una casa. Blitz della polizia: abitazione sgomberata e restituita alla proprietaria

COSENZA – Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha posto fine all’occupazione abusiva di un abitazione privata in via degli Stadi, a Cosenza. L’immobile, che era stato occupato illecitamente da circa due giorni, è stato sgomberato e restituito alla legittima proprietaria grazie alla Squadra Volante della Questura bruzia intervenuta sul posto.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli operativi volti al ripristino della legalità e al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie negli immobili urbani, avvalendosi anche degli strumenti normativi previsti dal nuovo decreto sicurezza.

A far scattare i controlli è stata una segnalazione su un insolito via vai di persone e movimenti sospetti da circa due giorni all’interno dell’appartamento, normalmente non abitato. La proprietaria dell’immobile ha presentato denuncia, consentendo l’immediato invio delle pattuglie sul posto.

Il blitz della Squadra Volante e la restituzione dell’immobile

Giunti nell’edificio di via degli Stadi, gli agenti della Squadra Volante hanno fatto ingresso nell’appartamento, trovando al suo interno diverse persone e alcuni elementi d’arredo posizionati per stabilirsi nella struttura.

Gli operatori di polizia hanno proceduto con all’identificazione di tutti i presenti all’interno dei locali, effettuato I rilievi e gli accertamenti di rito per verificare lo stato dell’immobile e formalizzato gli atti della procedura d’urgenza per il ripristino del possesso. Al termine delle operazioni di sgombero, l’abitazione è stata ufficialmente riconsegnata alla proprietaria.