Cosenza, riapre la storica palestra di Via Milelli: domenica l’inaugurazione e il “Memorial Costantina Ruffolo”

COSENZA – Rinasce uno spazio fondamentale per lo sport, la scuola e la socialità nel cuore della città. Sarà inaugurata domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 10:00, la storica struttura sportiva di via Milelli, destinata a servire il plesso scolastico Cosenza I – Zumbini. Per celebrare la restituzione dell’impianto alla comunità, l’appuntamento sarà arricchito dalla nuova edizione del torneo di calcio giovanile “Memorial Costantina Ruffolo”, un evento che unisce i giovani all’insegna dell’aggregazione e dei valori sportivi più autentici.

Palestra di Via Milelli: sport scolastico e di quartiere

La riqualificazione e la nuova gestione dell’area rappresentano un tassello centrale per la valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi e ai residenti spazi funzionali, sicuri e accessibili. L’impianto versava in condizioni non adeguate e necessita di un intervento di riqualificazione sistematico e di un nuovo modello di gestione, causa degli elevati costi di manutenzione e delle risorse logistiche, strumentali, umane e finanziarie connesse, che non permettono la gestione diretta da parte del Comune

La gestione della struttura è stata ufficialmente affidata all’ASD Romualdo Montagna. La convenzione stabilisce una precisa priorità d’uso: l’impianto sarà a completa disposizione della scuola, incluse le attività extracurriculari e sarà prevista la promozione sportiva con la programmazione di iniziative aperte alla cittadinanza per favorire la socialità e rivitalizzare il quartiere.

La soddisfazione del sindaco di Cosenza

Grande entusiasmo è stato espresso dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti nel percorso di recupero della struttura, ribadendo l’importanza strategica degli investimenti dedicati alle nuove generazioni. «Restituire alla città spazi sportivi funzionali e significativi significa investire nei nostri giovani, nella scuola e nella qualità della vita dei quartieri», ha dichiarato il primo cittadino. «Il “Memorial Costantina Ruffolo” sarà un’ulteriore occasione per celebrare i valori più sani dello sport, a partire dalla partecipazione, dal rispetto reciproco e dalla condivisione».