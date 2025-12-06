Cosenza: “Pane di Pace”, al Museo dei Brettii e degli Enotri iniziativa dedicata al popolo ucraino

COSENZA – “Pane di Pace” è la quarta tappa del ciclo tornare@itaca XVIII, a cura di Mimma Pasqua e Nicola Labate. Una serata in cui arte, memoria e partecipazione si intrecciano per trasformarsi in un gesto simbolico e politico. È questo il cuore del programma di domani, domenica 7 dicembre, dalle 17.00 alle 19.15, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

“Pane di Pace”: l’arte come voce civile contro la guerra

“Pane di Pace” nasce come dedica al popolo ucraino e ai suoi bambini, vittime di una guerra che, dal 24 febbraio 2022, ha lasciato dietro di sé città distrutte, scuole e ospedali rasi al suolo, vite spezzate. Un conflitto che, spesso, il dibattito pubblico riduce ad astratta discussione, dimenticando la concretezza del dolore e della perdita.

Il progetto Arte per la Pace – che nella sua prima edizione fu dedicato ai bambini di Gaza, privati persino del cibo – torna dunque con una nuova declinazione: opere realizzate interamente in pane, simbolo universale di vita e condivisione, diventano strumento artistico e atto politico allo stesso tempo.

Programma della serata

Ore 17.00 – Saluti istituzionali

Interverranno la Consulta Intercultura del Comune di Cosenza, l’Associazione Ucraina e Social Builders APS. Introduce Mimma Pasqua.

Ore 17.30 – Letture sceniche

Nicola Labate interpreterà documenti e poesie di Mimma Pasqua sulla guerra in Ucraina: testi nati come testimonianze, ispirate in parte a fatti reali raccolti dalla stampa e rielaborati poeticamente seguendo lo spirito dell’Antologia di Spoon River.

Ore 18.30 – 19.15 – Performance e consumazione condivisa

Il pubblico sarà coinvolto in un gesto collettivo: la condivisione e consumazione delle opere di pane realizzate dagli artisti partecipanti.

Performers: Andrea Russo, Natascia Cuconato, Marta Tripicchio, Andrea Gualtieri, Carmela Turano, Mattia Bufano.

Coreografie di Natascia Cuconato. Costumi a cura di Mariarosaria Putignano e Gabriella Santelli (VERSUP).

Gli artisti

Espongono: Giuseppe Aiello, Claudio Angione, Francesca Campana, Liliana Condemi, Maria Rosaria Cozza, Emanuele De Stefano, Diego Ferrari, Gabriele Ferrari, Domenica Galtieri, Alfredo Granata, Luigia Granata, Domenico Grosso, Nicola Labate, Elda Longo, Lucia Paese, Catmela Mafrica, Sabrina Marotta, Massimo Melicchio, Assunta Mollo, Alba Nudo, Raffaella Piane, Ivana Ruffolo, Antonio Scarpino, Luigi Patitucci, Luciana Vita.

Oltre alla performance, la serata offrirà anche un momento di vicinanza tangibile: un dono di dolciumi destinato ai bambini ucraini ricoverati negli ospedali, consegnato dall’Associazione Ucraina Calabrese.

Il ruolo di Social Builders APS

In qualità di partner promotore, Social Builders APS – con il presidente Claudio Filice e i vicepresidenti Andrea Gualtieri e Alfredo Bruno Lucio Parise – garantisce il supporto logistico completo della serata e curerà anche la rappresentazione digitale della mostra, così da estenderne la fruizione oltre la giornata espositiva e amplificarne la diffusione.

“Pane di Pace” è un invito a ritrovare, attraverso l’arte, un modo autentico di prendere parola di fronte alla guerra e di restare accanto a chi la subisce. Un’occasione per ricordare che la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano fatto di gesti, memoria e comunità.

Le redazioni sono invitate a dare diffusione all’iniziativa, contribuendo a valorizzare un progetto che unisce cultura, partecipazione e responsabilità civile.