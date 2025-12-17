Cosenza prima in Italia: debutta la piattaforma digitale di pianificazione urbana con Ntt Data

COSENZA – NTT DATA, leader mondiale nell’intelligenza artificiale, nei servizi tecnologici e di business digitale, e il Comune di Cosenza annunciano la Piattaforma di Pianificazione Urbana, una soluzione innovativa che nasce con l’obiettivo di trasformare la gestione del territorio attraverso un approccio basato sull’analisi dei dati, per leggere e comprendere la città trasformando informazioni complesse in conoscenza condivisa e decisioni consapevoli.

Dati urbani e pianificazione: una nuova visione per Cosenza

Le informazioni urbane sono spesso frammentate tra fonti e uffici diversi, fattore che rende complessa la lettura unitaria del territorio, mentre le decisioni in ambito urbanistico richiedono la valutazione degli impatti reali e degli scenari futuri, ma spesso mancano strumenti predittivi e interattivi.

La piattaforma basata su Gemello Digitale e Intelligenza Artificiale

La Piattaforma di Pianificazione Urbana sviluppata da NTT DATA è basata sul paradigma del Gemello Digitale, in combinazione con Intelligenza Artificiale e tecniche di apprendimento automatico (Machine Learning) per analisi e simulazioni, con un approccio multilivello per combinare e visualizzare dati territoriali e socio-demografici quali strade, scuole d’infanzia o aree verdi, fornire indicatori per analizzare città e quartieri, e simulare nuovi possibili scenari di servizi forniti ai cittadini.

La città dei 15 minuti e l’equità dei servizi

Analizzando l’accessibilità ai servizi, la Piattaforma misura quanto il territorio sia vicino al modello della “Città dei 15 minuti”, supportando l’amministrazione nelle valutazioni e nella pianificazione dell’offerta di servizi primari e favorendo così equità e migliorando la qualità della vita.

Franz Caruso: “Verso la visione di Cosenza 2050”

“Con questa iniziativa – ha sostenuto il sindaco Franz Caruso – la città di Cosenza compie un passo concreto verso la visione di Cosenza 2050, che ha rappresentato uno dei pilastri del mio impegno politico e amministrativo, utilizzato anche come claim della mia campagna elettorale. Una visione che guarda al futuro e che punta con decisione alla trasformazione digitale come leva strategica per lo sviluppo del territorio, per l’innovazione dei servizi pubblici e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

La collaborazione con NTT Data rappresenta una partnership di grande valore che nasce da un percorso di interlocuzioni e di iniziative già avviate da tempo e che oggi trova una concreta e significativa realizzazione in un progetto assolutamente innovativo, il primo e al momento unico nel suo genere in Italia. Si tratta di un risultato che rafforza il ruolo di Cosenza come città capoluogo capace di attrarre competenze, investimenti e progettualità di alto profilo, proiettandola con forza verso il futuro.

L’azione amministrativa del Comune di Cosenza si fonda su una missione chiara: fare della città il fulcro e il motore dello sviluppo di un territorio più ampio. Una missione che ho fatto mia sin dal primo giorno del mio insediamento e che si basa sulla valorizzazione delle eccellenze presenti nel nostro contesto territoriale. L’Università della Calabria, l’Amministrazione comunale e realtà imprenditoriali di livello internazionale come NTT Data rappresentano asset strategici fondamentali per costruire un modello di crescita sostenibile, innovativo e inclusivo.

Questa iniziativa costituisce quindi un passo significativo verso il rafforzamento delle sinergie messe in campo dalla mia Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che solo attraverso una collaborazione strutturata e condivisa sia possibile affrontare le sfide della modernità e accompagnare un territorio vasto verso un futuro di sviluppo, competitività e crescita duratura. Cosenza si conferma così una città aperta all’innovazione, capace di interpretare il cambiamento e di guidarlo, mettendo il digitale al servizio della comunità e dello sviluppo di un ambito territoriale molto più esteso”.

L’assessore Pina Incarnato: pianificazione urbana digitale

“Oggi presentiamo un progetto che nasce circa otto mesi fa e che rappresenta un passaggio strategico nel percorso di innovazione e modernizzazione della città di Cosenza – ha dichiarato l‘assessore all’innovazione e all’urbanistica Pina Incarnato –. Si tratta di una piattaforma digitale di pianificazione urbana, realizzata in collaborazione con NTT Data, che costituisce al tempo stesso un obiettivo ambizioso e una sfida concreta: governare lo sviluppo urbano attraverso un approccio fondato sull’analisi dei dati, capaci di essere trasformati in conoscenza e, successivamente, in azione amministrativa efficace.

La piattaforma è pensata per operare sull’intero territorio cittadino e per supportare le politiche pubbliche in molteplici ambiti strategici, che spaziano dal trasporto pubblico locale alla mobilità urbana, dalle attività commerciali alla gestione degli spazi verdi, fino all’analisi dei dati demografici. Un sistema integrato che consente all’amministrazione comunale di leggere in modo dinamico e puntuale le trasformazioni della città, orientando le decisioni verso soluzioni più sostenibili, efficienti e rispondenti ai bisogni reali dei cittadini”.

Applicazioni concrete: traffico e servizi

Nel corso della presentazione, l’assessore Incarnato ha illustrato il funzionamento della piattaforma attraverso alcune delle sue numerose applicazioni, tra cui quella relativa al traffico cittadino. Grazie all’analisi comparata dei dati riferiti agli anni 2021 e 2024, è stato possibile rilevare, ad esempio, una riduzione dello 0,5% del traffico su via Misasi. Tali variazioni hanno prodotto effetti significativi anche sulle strade adiacenti.

“La piattaforma – ha concluso Pina Incarnato – consente inoltre di valutare l’accessibilità ai servizi primari entro 5, 10 e 15 minuti da un punto selezionato della città, fornendo indicazioni puntuali sul numero dei servizi disponibili e sui tempi medi di percorrenza. Uno strumento che rafforza la capacità di pianificazione dell’ente e permette di costruire politiche urbane più eque, inclusive e orientate alla qualità della vita”.

Il ruolo di NTT DATA

“La Piattaforma di Pianificazione Urbana che abbiamo sviluppato rappresenta un passo concreto verso un nuovo modo di gestire le città: più consapevole, sostenibile e partecipato. Uno strumento che supporta le amministrazioni nel prendere decisioni basate su dati e scenari reali, orientate al futuro del territorio”, ha dichiarato Domenico Picciano, Head of Public Sector di NTT DATA Italia. “Questo progetto dimostra come una collaborazione efficace tra pubblico e privato possa tradursi in innovazione tangibile, qualità della vita e sviluppo locale duraturo”.

“Siamo orgogliosi di aver messo a disposizione la nostra tecnologia per un progetto che pone il Comune di Cosenza all’avanguardia nell’adozione di soluzioni innovative come il Gemello Digitale del Territorio. Questo risultato dimostra come, grazie alle competenze presenti sul territorio e all’investimento in Ricerca e Sviluppo, sia possibile sviluppare modelli tecnologici avanzati, replicabili e in grado di generare valore concreto, non solo a livello locale ma anche nazionale”, ha commentato Piero Scarpino, Deputy Head del Global Innovation Centre di NTT DATA e CTO di NTT DATA Italia.