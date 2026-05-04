Cosenza, parte il maxi piano anti-topi: interventi di derattizzazione zona per zona

COSENZA – A Cosenza scatta il Piano di derattizzazione del territorio cittadino, previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e predisposto dal Dirigente Giovanni Ramundo e dal Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune. Il Piano degli interventi interesserà l’intero territorio comunale che sarà suddiviso in tre macro-aree (Centro città, Centro Storico e Frazioni, Periferie).

Cosenza, il piano di derattizzazione: interventi e orari

Questo, nel dettaglio, il programma degli interventi che ha avuto inizio già da questa mattina dal centro città, interessando l’isola pedonale e le relative traverse, via 24 Maggio e sue traverse, e l’Autostazione.

Il calendario proseguirà mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 7,00, con la derattizzazione di Viale Trieste e relative traverse, Corso Umberto e traverse, Via Migliori, Via Zara, Via Rivocati e Traverse, e la zona del Centro commerciale “2 Fiumi”.

Giovedì 7 maggio, sempre per la macro area del Centro città, gli interventi interesseranno, con inizio alle ore 7,00, Viale degli Alimena e relative traverse; Via Misasi e sue traverse, Via Montesanto e traverse vicine, Via Sabotino e traverse, Via Montegrappa e relative traverse.

Le operazioni di derattizzazione si sposteranno, venerdì 8 maggio, nel centro storico e nelle frazioni, sempre a partire dalle ore 7,00.

Lunedì 11 maggio sarà la volta di Via Panebianco e traverse, Via degli Stadi e relative traverse, Serra Spiga – San Vito, Via Padre Giglio.

Mercoledì 13 maggio le operazioni si sposteranno su via Popilia e tutte le traverse.

Giovedì 14 gli interventi interesseranno nuovamente il centro città (sempre con inizio alle ore 7,00): Via Nicola Serra e traverse, Corso Luigi Fera e traverse, Via Caloprese e traverse, Piazza Europa e traverse.

Venerdì 15 Maggio la derattizzazione sarà eseguita nel quartiere Gergeri, interessando tutte le traverse, a Sant’ Antonio dell’orto, Mussano e Casali.

Le operazioni si concluderanno lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 7,00, quando gli interventi si concentreranno su tutto Viale Mancini e riguarderanno anche la V strada e Bosco De Nicola.