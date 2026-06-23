Cosenza, tensione in Piazza Bilotti per una lite tra 2 ragazze: intervengono i carabinieri

COSENZA – Momenti di tensione questa sera nella centralissima Piazza Bilotti, teatro di una lite tra due giovani ragazze. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, tra le due oltre il diverbio sarebbero volati insulti e spintoni. Una delle ragazze, per sottrarsi all’aggressione, avrebbe trovato rifugio all’interno di una nota pizzeria che si affaccia sulla piazza.

Lite in Piazza Bilotti a Cosenza, accertamenti in corso

Preoccupati i passanti presenti nell’area hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che, una volta sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze utili a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto ed accertare eventuali responsabilità. Al momento restano da chiarire le cause che hanno scatenato la lite tra le due. Non si segnalano conseguenze gravi per le persone coinvolte. Gli accertamenti sono in corso.