Cosenza-Picerno: via alla prevendita, curve regolarmente aperte. Ma gli ultras resteranno ancora fuori

COSENZA – Dopo l’amara sconfitta di Foggia si torna al Marulla. A partire dalle 16:00 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, sarà aperta la prevendita per il match Cosenza-Picerno match valevole per la 17′ giornata del campionato di Serie C in programma domenica alle 17:30 allo stadio Marulla. Dalla società hanno evidenziato che le due curve (Catena e Bergamini) non saranno chiuse ai tifosi mentre lo saranno la Tribuna B scoperta e la B Coperta “Rao”. Sarà possibile acquistare i biglietti presso lo store di corso Mazzini e nei punti vendita autorizzati ed online su VivaTicket

Gruppi ultras fuori dal Marulla. Curva Nord “Il Cosenza è della gente”

Continua senza sosta la protesta dei gruppi organizzati contro la dirigenza. I gruppo della Curva Nord del Cosenza anche questa settimana hanno diffuso un nuovo comunicato carico di toni duri nei confronti della gestione societaria del presidente Eugenio Guarascio. Un testo che ribadisce la volontà degli ultras di proseguire la contestazione “a oltranza”, mantenendo salda la loro scelta di restare fuori dallo stadio “Marulla”.

“Il Cosenza non appartiene a chi lo gestisce, ma alla sua gente”.

Nel comunicato, i sostenitori rossoblù parlano di una passione che “non può essere spenta”, rivolgendo accuse alla società e denunciando divieti, restrizioni e condizioni giudicate penalizzanti per i tifosi. “Ci proveranno ancora a spegnere la nostra passione – si legge – ma il nostro è un popolo fiero, che non si piega e non si arrende mai”. Gli ultras rivendicano così il proprio ruolo identitario, sottolineando che “il Cosenza non appartiene a chi lo gestisce, ma alla sua gente”.

I gruppi della Curva Nord ribadiscono inoltre l’intenzione di sostenere la squadra comunque e ovunque, anche lontano dai gradoni del Marulla, ricordando le difficoltà legate alle trasferte e agli spazi ridotti concessi nei settori ospiti: “Non rappresenta un problema ridursi a cantare abbracciati su tre scalini davanti a un supermercato… lo faremo sempre a difesa della nostra dignità”.

La protesta, dunque, proseguirà fuori dallo stadio, dove gli ultras assicurano di voler continuare a far sentire la propria presenza “orgogliosi e colorati come sempre”, chiedendo alla città di schierarsi al loro fianco “oggi più di prima”. Il comunicato si chiude con lo slogan che da mesi accompagna la contestazione: “Noi tifiamo. Ultrà Cosenza. Guarascio vattene!”. E con la frase destinata a diventare il simbolo della mobilitazione: “Puoi farci piangere ma non puoi farci cedere: noi siamo il fuoco sotto la cenere”.

Verso Cosenza-Picerno: Mazzocchi in gruppo

Sospiro di sollievo per il Cosenza Calcio e i suoi tifosi. L’attaccante Simone Mazzocchi, uscito anzitempo nel match perso per 2-1 contro il Foggia a causa di un violento scontro di gioco, ha superato gli esami strumentali e si è regolarmente allenato con il gruppo. Inizialmente, l’infortunio alla spalla aveva fatto temere una possibile lussazione, paventando lunghi tempi di recupero per il calciatore, autore fin qui di sei reti e cinque assist in stagione. Tuttavia, la risonanza magnetica effettuata al rientro a Cosenza aveva già escluso conseguenze gravi.

Nella giornata di ieri, Mazzocchi è stato sottoposto a ulteriori esami di controllo che hanno confermato l’esclusione di lussazioni o complicazioni. L’attaccante è dunque a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 17:30 contro il Picerno allo stadio Marulla. Ritorno al lavoro anche per Arioli, il quale si è riaggregato al gruppo e sta svolgendo lavoro differenziato.

Primavera fuori dalla Coppia Italia

Si è concluso ai sedicesimi di finale il cammino del Cosenza Under 19 nella Coppa Italia di categoria. La formazione rossoblu reduce dall’impresa nel turno precedente contro il Genoa, è stata nettamente sconfitta per 5-0 in trasferta dal Frosinone. La partita si è giocata a Ferentino e ha visto in panchina il vice Gianluca Garofalo, che ha sostituito mister Antonio Gatto, assente per un lutto familiare.

Nonostante il pesante risultato finale, la gara è rimasta in bilico per gran parte del tempo. Il punteggio ha assunto queste proporzioni solo negli ultimi sedici minuti più recupero, spegnendo la speranza dei silani.

Il Frosinone ha sbloccato il match al 39′ del primo tempo con la rete di Cichero, che in precedenza aveva già colpito una traversa. Nella ripresa, Curatelo e compagni sono riusciti a contenere l’offensiva dei padroni di casa fino al 29′. Da quel momento in poi, il Frosinone ha dilagato con le marcature di Schietroma, Befani, Lohmatov e un rigore trasformato da Fiorito. La corsa del Cosenza in Coppa Italia si arresta dunque ai sedicesimi. Sarà il Frosinone ad affrontare la Juventus negli ottavi di finale, in programma all’inizio di gennaio.