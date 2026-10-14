Cosenza: pluripregiudicato irregolare scarcerato e poi trattenuto, destinato al CPR di Bari in attesa dell’espulsione

COSENZA – Prosegue senza sosta l’attività di controllo e prevenzione sul territorio condotta dalla Questura di Cosenza nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella giornata di ieri, il Questore ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolare, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo era stato da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Paola, si tratta di un pluripregiudicato con diversi precedenti per rivolta nei CPR, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi, oltre a numerosi furti aggravati sui mezzi di trasporto pubblico.

Pluripregiudicato verso il CPR di Bari per l’espulsione

Il Prefetto ha disposto un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di Pubblica Sicurezza. Il soggetto è stato quindi accompagnato e trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Bari, dove rimarrà per il tempo necessario all’espletamento delle procedure burocratiche in attesa del definitivo rimpatrio. Un risultato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione straniera presente all’interno delle Case Circondariali, svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza, che ha consentito di individuare il soggetto.