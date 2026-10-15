Cosenza, pneumatici abbandonati in città: scatta l’intervento per ripulire il territorio

COSENZA – «La tutela dell’ambiente e il decoro urbano non sono soltanto obiettivi da perseguire, ma impegni concreti che richiedono costanza, responsabilità e la collaborazione di tutti. Con Puliamo il Mondo 2026 proseguiamo il nostro lavoro per restituire a Cosenza spazi più puliti e vivibili, contrastando con determinazione il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Una città più bella e più rispettosa dell’ambiente si costruisce attraverso l’azione quotidiana dell’Amministrazione, il lavoro degli operatori e il senso civico dei cittadini». È quanto dichiara il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nell’ambito delle attività promosse per l’iniziativa Puliamo il Mondo 2026.

Prosegue, dunque, l’impegno dell’Amministrazione comunale per la salvaguardia dell’ambiente e la cura degli spazi urbani. Gli operatori addetti al servizio hanno provveduto al ritiro di ulteriori pneumatici abbandonati sul territorio cittadino, contribuendo a contrastare situazioni di degrado e a migliorare il decoro delle aree interessate.

L’azione si inserisce nel più ampio percorso di attenzione alla qualità degli spazi pubblici e alla corretta gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di prevenire l’abbandono indiscriminato di materiali potenzialmente dannosi per l’ambiente e favorirne il recupero attraverso i canali appropriati.

Puliamo il Mondo 2026, Cosenza rinnova l’impegno per la tutela ambientale

“Ogni intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati – conclude il sindaco Franz Caruso – rappresenta un passo avanti nella costruzione di una città più decorosa e sostenibile. Ma è fondamentale che all’azione amministrativa si affianchi una crescente consapevolezza collettiva: rispettare l’ambiente significa rispettare Cosenza e la comunità che la vive ogni giorno. È questa la cultura che intendiamo promuovere, nella convinzione che la cura dei beni comuni sia una responsabilità condivisa”.

Con Puliamo il Mondo 2026, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno per la tutela ambientale, la lotta al degrado urbano e la promozione di comportamenti responsabili, nella prospettiva di una città sempre più pulita, accogliente e attenta al futuro delle nuove generazioni.