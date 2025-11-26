Cosenza: la Polizia ha incontrato le scuole nella Giornata contro la violenza sulle donne

COSENZA – Anche quest’anno, la Polizia di Stato di Cosenza, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha coinvolto gli studenti in un dibattito costruttivo e sensibilizzante sulla tematica. Incontri voluti dal questore che hanno voluto rafforzare le iniziative di contrasto al fenomeno, organizzando una serie di incontri in diversi Istituti di Istruzione distribuiti su tutto il territorio provinciale.

La Polizia incontra gli studenti

Le attività sono state accolte con entusiasmo da dirigenti, docenti e studenti, e si sono svolte con l’impiego di team specializzati della Polizia di Stato, anche tramite supporti video appositamente predisposti. Questi strumenti hanno consentito di fornire informazioni approfondite e utili contributi sul fenomeno della violenza di genere.

Gli studenti hanno partecipato attivamente, stimolati da interventi, discussioni e momenti di chiarimento. L’iniziativa punta a creare “anticorpi culturali” contro la violenza, sottolineando come la prevenzione, declinata attraverso formazione, informazione e sensibilizzazione, rappresenti la chiave per orientare i giovani verso una cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere. Ed è attraverso questi incontri, che la Polizia di Stato di Cosenza conferma l’impegno costante nel promuovere una società più sicura e consapevole, dove il rispetto dell’altro diventa un valore fondamentale sin dall’età scolastica.