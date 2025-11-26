Area Urbana
Cosenza premia Pino Sassano: il libraio che ha trasformato la città in un polo culturale
La Commissione Cultura di Cosenza premia Pino Sassano, il libraio che ha trasformato la città in un punto di riferimento per lettori, scrittori ed eventi culturali
COSENZA – La città di Cosenza celebra Pino Sassano, libraio, intellettuale e instancabile promotore di eventi culturali, con un riconoscimento speciale della Commissione Cultura del Comune, presieduta dal consigliere Mimmo Frammartino. L’omaggio, voluto per il contributo di Sassano alla diffusione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, si è svolto nel salone consiliare, tra amici, estimatori e cittadini.
Pino Sassano: una vita tra libri e cultura
Nato altrove ma cosentino d’adozione, Sassano ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura a Cosenza. Docente nelle scuole superiori, libraio e organizzatore di eventi, ha contribuito a rendere la città un centro culturale vivo, dove i libri diventano strumenti di comunità e di dialogo intergenerazionale.
La scrittrice Loredana Nigri ha tracciato un profilo intenso di Sassano, definendolo “insoffondabile, generoso, poliedrico” e “un pifferaio magico che apre varchi verso i pluriversi”. Nigri ha sottolineato il ruolo di Sassano nella creazione di spazi culturali in cui lettori e scrittori possono incontrarsi e condividere idee.
Eventi e progetti culturali di Cosenza
Tra le iniziative promosse da Sassano spiccano:
-
LibrinComune, rassegna di eventi e presentazioni di libri organizzata con il Comune di Cosenza;
-
Intrecci Mediterranei, progetto letterario che crea un ponte tra Italia e Tunisia, con concorsi di racconti e pubblicazioni;
-
Tracce Mediterranee, collaborazione tra Libreria Mondadori, Fondazione Giuliani e Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, per scambi culturali tra scrittori tunisini e cosentini.
Questi progetti hanno reso la libreria di Piazza XI Settembre un vero e proprio hub culturale, dove si intrecciano libri, scrittura e comunità.
Il riconoscimento della Commissione Cultura
Il premio a Pino Sassano, proposto dalla consigliera Bianca Rende e accolto all’unanimità, è stato consegnato dal Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca. All’evento hanno partecipato Carlo Pagliusi e Silverio Curti, cofondatori della libreria Mondadori, insieme a lettori, amici e estimatori.
Sassano, nel ricevere il premio, ha sottolineato l’importanza di crescere in una città con un humus culturale unico, capace di coniugare commercio e cultura, e ha confermato la volontà di proseguire con i suoi progetti culturali, valorizzando la mediterraneità e gli scambi internazionali.
L’eredità culturale di Pino Sassano
Grazie alla sua attività, Sassano ha trasformato Cosenza in un polo culturale di riferimento, creando spazi dove i libri diventano strumenti di socialità, memoria e crescita personale. Il riconoscimento della Commissione Cultura non celebra solo la sua carriera, ma l’impatto concreto della lettura e della cultura sulla comunità cosentina.
