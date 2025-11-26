Cosenza premia Pino Sassano: il libraio che ha trasformato la città in un polo culturale

COSENZA – La città di Cosenza celebra Pino Sassano, libraio, intellettuale e instancabile promotore di eventi culturali, con un riconoscimento speciale della Commissione Cultura del Comune, presieduta dal consigliere Mimmo Frammartino. L’omaggio, voluto per il contributo di Sassano alla diffusione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, si è svolto nel salone consiliare, tra amici, estimatori e cittadini.

Pino Sassano: una vita tra libri e cultura

Nato altrove ma cosentino d’adozione, Sassano ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura a Cosenza. Docente nelle scuole superiori, libraio e organizzatore di eventi, ha contribuito a rendere la città un centro culturale vivo, dove i libri diventano strumenti di comunità e di dialogo intergenerazionale.

La scrittrice Loredana Nigri ha tracciato un profilo intenso di Sassano, definendolo “insoffondabile, generoso, poliedrico” e “un pifferaio magico che apre varchi verso i pluriversi”. Nigri ha sottolineato il ruolo di Sassano nella creazione di spazi culturali in cui lettori e scrittori possono incontrarsi e condividere idee.

Eventi e progetti culturali di Cosenza

Tra le iniziative promosse da Sassano spiccano:

LibrinComune , rassegna di eventi e presentazioni di libri organizzata con il Comune di Cosenza;

Intrecci Mediterranei , progetto letterario che crea un ponte tra Italia e Tunisia, con concorsi di racconti e pubblicazioni;

Tracce Mediterranee, collaborazione tra Libreria Mondadori, Fondazione Giuliani e Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, per scambi culturali tra scrittori tunisini e cosentini.

Questi progetti hanno reso la libreria di Piazza XI Settembre un vero e proprio hub culturale, dove si intrecciano libri, scrittura e comunità.

Il riconoscimento della Commissione Cultura

Il premio a Pino Sassano, proposto dalla consigliera Bianca Rende e accolto all’unanimità, è stato consegnato dal Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca. All’evento hanno partecipato Carlo Pagliusi e Silverio Curti, cofondatori della libreria Mondadori, insieme a lettori, amici e estimatori.

Sassano, nel ricevere il premio, ha sottolineato l’importanza di crescere in una città con un humus culturale unico, capace di coniugare commercio e cultura, e ha confermato la volontà di proseguire con i suoi progetti culturali, valorizzando la mediterraneità e gli scambi internazionali.

L’eredità culturale di Pino Sassano

Grazie alla sua attività, Sassano ha trasformato Cosenza in un polo culturale di riferimento, creando spazi dove i libri diventano strumenti di socialità, memoria e crescita personale. Il riconoscimento della Commissione Cultura non celebra solo la sua carriera, ma l’impatto concreto della lettura e della cultura sulla comunità cosentina.