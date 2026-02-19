Cosenza, preoccupa una frana sopra il liceo Classico Telesio. Sul posto Protezione Civile e i tecnici comunali

COSENZA – Preoccupa in queste ore un movimento franoso da una collina che si trova proprio sopra il Liceo Classico Berardino Telesio di Cosenza, nel centro storico della città. Segnalato da diversi studenti e insegnanti, sul posto è presente la Protezione Civile comunale, i vigili del fuoco, gli assessori Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone insieme alla polizia Municipale e alla dirigente dell’Istituto per capire il da farsi nei prossimi giorni (domani con ordinanza del sindaco disposta chiusura dell’Istituto Telesio e del Convitto così come tutte le sciole) anche in considerazione dell’allerta arancione con nuove piogge previste. Al momento Corso Telesio è stato chiuso nella parte finale così come Piazza XV marzo e via Paradiso interdette alla circolazione stradale e pedonale.

Frana sopra il liceo Classico Telesio

Da quanto appreso è stato fatto alzare in volo un drone per capire le condizioni del versante che rischia di franare, in una zona, quella di via Petrarca, già colpita da altri smottamenti nel corso degli ultimi anni. L’ultimo poche settimane fa con la caduta di massi e fango. E senza considerare che nell’ultima settimana sono diversi i movimenti franosi che hanno colpito il territorio comunale, martoriato dalle piogge incessanti e dal maltempo.