Cosenza, presa la “banda dei bar”: quattro giovani dietro ai colpi notturni nei locali del centro

COSENZA – Sono tutti giovani i componenti della banda che negli ultimi giorni ha colpito diversi bar del centro di Cosenza. Hanno tra i 18 e i 28 anni e sarebbero 4, due cosentini e due lametini. Il gruppo è stato fermato grazie ad un’operazione congiunta di carabinieri e polizia. E dopo piazza Europa e piazza Bilotti, domenica notte, la banda aveva tentato di replicare il colpo in un bar dell’area di piazza Riforma.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno di loro svolgeva il ruolo di basista, mentre gli altri utilizzavano strumenti come piedi di porco e picconi per sfondare i vetri e forzare le porte d’ingresso. Una tecnica semplice ma efficace, che avrebbe già fruttato alcune migliaia di euro. Ma stavolta sono arrivati i carabinieri e alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga a bordo di un’utilitaria rubata giorni prima nell’area urbana.

All’inseguimento si è unita anche la polizia fino all’arresto per tentato furto aggravato e resistenza. Sequestrati il veicolo e gli strumenti utilizzati per lo scasso, che saranno sottoposti ad analisi mirate per verificare la presenza di tracce dattiloscopiche o genetiche utili a collegare il gruppo ai colpi precedenti.