Cosenza, al Pronto soccorso dell’Annunziata arriva la Stanza Rosa: domani la presentazione

COSENZA – Un nuovo spazio si apre all’ospedale Annunziata di Cosenza. Domani, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, sarà infatti presentata ai cittadini e alla stampa la Stanza Rosa del Pronto Soccorso, uno spazio pensata per ospitare le donne vittime di violenza che giungono al nosocomio per richiedere le giuste cure.

L’Azienda Ospedaliera si è dotata di una procedura specifica per la gestione dei Codici Rosa che accedono in Pronto Soccorso e ha partecipato al tavolo Integrato Interforze, promosso dalla Prefettura di Cosenza per la gestione congiunta e la presa in carico globale delle donne che hanno subito atti di violenza di natura fisica, sessuale e psicologica.

Stanza Rosa all’Annunziata: la presentazione

La stanza dedicata ad accogliere le donne vittime di violenza è stata allestita con gli arredi donati dal Rotary Club Cosenza Nord e avrà tutti i confort necessari per accogliere le donne che cercano il coraggio di denunciare richiedendo le giuste cure. All’incontro di domani, in programma per le ore 10.00, parteciperanno, tra gli altri, il past President del Rotary, Natale Dodaro, l’attuale presidente, Francesco Manna e le rappresentanti delle associazioni Soroptimist International Club Cs e ANDOS Club CS.