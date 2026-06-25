Cosenza, la proposta del Comitato Prendocasa: «l’ex ITC Serra da scuola a alloggi pubblici»

COSENZA – L’ex ITC “A. Serra” di via Bendicenti a Cosenza, edificio di proprietà della Provincia e da tempo inutilizzato, torna al centro del dibattito sull’emergenza abitativa cittadina e, per il comitato Prendocasa, dovrebbe essere recuperato e non immesso sul mercato immobiliare. La struttura, oltre 3.200 metri quadrati, rappresenta secondo il comitato un patrimonio pubblico e, in una città segnata da sfratti e difficoltà crescenti nell’accesso alla casa, l’ipotesi di una riconversione dell’immobile in chiave sociale viene indicata come una possibile soluzione concreta.

Ex Itc “Serra” e l’idea di Prendocasa: alloggi e servizi sociali

L’edificio, già destinato a funzione scolastica, dispone di aule, laboratori e palestra che potrebbero essere trasformati in alloggi popolari, residenze per studenti e spazi di servizio alla comunità. Secondo il comitato, si tratterebbe di una soluzione immediatamente praticabile per rispondere al fabbisogno abitativo, evitando consumo di suolo e nuove edificazioni.

“Come comitato Prendocasa, riteniamo che la risposta alla crisi abitativa non possa continuare a essere affidata al mercato immobiliare o alla dismissione e svendita del patrimonio collettivo. Debba invece passare attraverso un piano di recupero e riconversione degli edifici pubblici inutilizzati”. Il movimento ribadisce la necessità di un cambio di approccio nelle politiche abitative, puntando sul riuso del patrimonio esistente.

«Più edilizia pubblica, meno consumo di suolo»

“Per affrontare la questione abitativa, la strada è una: più alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero dell’esistente. Quindi meno regali ai soliti signori del cemento e della rendita e zero consumo di suolo”. Prendocasa pertanto, chiama in causa Regione Calabria, Provincia e Comune di Cosenza, accusati di non intervenire su una soluzione ritenuta a portata di mano “è una questione di volontà politica”.

Il comitato ricorda inoltre di aver già indicato l’ex ITC “A. Serra” come possibile risposta al fabbisogno abitativo cittadino nell’ambito dei tavoli di confronto con Palazzo dei Bruzi, proponendo la riconversione dell’immobile per restituirlo alla collettività. “La casa è un diritto per tutti, non un terreno di profitto per pochi. Caruso, Occhiuto e Faragalli decidano da che parte stare”.