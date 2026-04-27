Cosenza, Piazza Valdesi e corso Telesio nel degrado tra risse, velocità folle e rifiuti: «Urge un piano»

COSENZA – Degrado ed insicurezza scandiscono le giornate di cittadini ed esercenti che vivono e lavorano a Cosenza nell’area di piazza dei Valdesi e corso Telesio. È quanto denunciano i consiglieri comunali del gruppo Fratelli d’Italia Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito e Ivana Lucanto che riportano gli appelli che a loro sono arrivati da parte dei cittadini. “Siamo allarmati” ammettono.

“Si tratta di criticità che si trascinano da tempo e che, nonostante le ripetute segnalazioni, si stanno aggravando con il passare dei giorni. Oggi, però, la misura è colma. – dicono – Continuano infatti a verificarsi episodi che compromettono la normale vivibilità del quartiere, ostacolano il regolare svolgimento delle attività commerciali e mettono a rischio l’incolumità dei residenti, esasperati da disagi e pericoli ormai quotidiani”.

Cosenza, risse e violenza nel quartiere

I consiglieri raccontano di segnalazioni che parlano di “frequenti scontri fisici e risse che avvengono durante l’orario di apertura delle attività commerciali”, causando il comprensibile timore dei clienti. A ciò si aggiunge la presenza quasi costante di “gruppetti di persone in evidente stato di alterazione alcolica, spesso moleste nei confronti di residenti, passanti ed esercenti”, contribuendo ad alimentare un clima di forte disagio.

Molti residenti riferiscono, inoltre, “di vivere con timore questa situazione e di avere paura della presenza quotidiana di tali soggetti, soprattutto nelle ore serali e nei momenti di minore affluenza”. Una situazione, segnalano i consiglieri, “che mette in seria difficoltà anche le attività della zona, costrette ad assistere impotenti a scene che allontanano la clientela e rendono complicato il normale svolgimento del lavoro”.

Ancor di più preoccupante “è la presenza di minori all’interno dei nuclei familiari coinvolti in questi episodi. Bambini e ragazzi che assistono e vivono queste situazioni di tensione, con conseguenze facilmente immaginabili sul loro sviluppo psicologico e sociale”.

Velocità folle e controsenso

Ma non è tutto. Nella zona in questione viene anche segnalato “il transito quotidiano in contromano di veicoli a velocità elevata provenienti da corso Telesio verso piazza Valdesi, in totale spregio del divieto di accesso esistente. Auto e moto – spiegano i consiglieri – che sfrecciano in una zona che dovrebbe essere interdetta al traffico, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di pedoni, studenti che ogni giorno la attraversano per raggiungere la scuola, anziani residenti e cittadini che vivono e frequentano il centro storico”.

Tra le segnalazioni più sconcertanti, aggiunge il gruppo di Fratelli d’Italia, “c’è l’uso improprio della fontana di piazza Valdesi, utilizzata per l’igiene personale in pieno giorno. Il simbolo evidente dell’abbandono in cui versa quest’area del centro storico.

L’appello alle istituzioni: “Serve una risposta condivisa”

“Quello che emerge dalle segnalazioni ricevute – dicono i consiglieri – è il quadro di un’area che necessita con urgenza di maggiore attenzione istituzionale, controlli del territorio, interventi sociali e azioni per il decoro urbano. Residenti ed esercenti chiedono di non essere lasciati soli ad affrontare situazioni di violenza e degrado”.

È per questo che i consiglieri si appellano al sindaco Franz Caruso, all’amministrazione comunale, al Prefetto di Cosenza, al Questore di Cosenza, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e a tutti gli enti competenti “affinché venga attivato un piano immediato e coordinato per ristabilire sicurezza, legalità e vivibilità nell’area interessata”.

“Chiediamo – continuano – con estrema urgenza che le istituzioni competenti attivino immediatamente il pronto intervento sociale per tutelare i minori coinvolti nelle situazioni di degrado familiare, intensifichino i controlli nell’area con particolare attenzione al rispetto del divieto di accesso veicolare, garantiscano una presenza costante delle forze dell’ordine nella zona per prevenire episodi di violenza, intervengano per ripristinare il decoro della fontana e dell’intera area e predispongano un piano coordinato che coinvolga servizi sociali, Polizia Municipale e autorità di pubblica sicurezza”.

“La sicurezza non è un lusso”

“La sicurezza dei cittadini è un diritto fondamentale che tutte le istituzioni hanno il dovere di garantire. I residenti e gli esercenti di piazza Valdesi e corso Telesio meritano di vivere e lavorare in condizioni di normalità, senza dover subire quotidianamente episodi di degrado e pericolo. – concludono – Continueremo a farci portavoce delle loro segnalazioni e a chiedere interventi concreti e immediati. Il centro storico di Cosenza non può essere lasciato indietro”.