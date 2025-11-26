Cosenza-Rende-Castrolibero: nasce il nuovo sistema di trasporto rapido BRT

COSENZA – Ok al nuovo sistema di trasporto BRT. Si è riunito nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi il Comitato d’Ambito (CdA) per la gestione associata delle funzioni tecniche, amministrative e dei servizi relativi al trasporto pubblico locale dell’area urbana Cosenza–Rende–Castrolibero.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, il Sindaco di Rende Sandro Principe, il vicesindaco di Castrolibero Francesco Serra, insieme ai tecnici competenti dei tre Comuni, tra cui Francesco Azzato, dirigente del Settore Mobilità di Cosenza e responsabile dell’Ufficio Comune dell’Area Urbana.

Caruso eletto Presidente del Comitato d’Ambito, Serra Vicepresidente

Su proposta del Sindaco di Rende, il CdA ha proceduto all’elezione delle cariche:

Franz Caruso è stato nominato Presidente del Comitato d’Ambito ,

Francesco Serra (Castrolibero) è stato designato Vicepresidente.

Verso la modifica della Convenzione e avvio del PUMS

Durante la riunione, i rappresentanti dei Comuni di Cosenza e Castrolibero si sono impegnati a portare nei rispettivi Consigli comunali la variazione della Convenzione costitutiva dell’Ambito, già approvata da Rende. La modifica riguarda la necessità di un’autorizzazione da parte dell’Ente competente per gli interventi sul proprio territorio.

Il Comitato ha inoltre affidato al direttore dell’Ufficio Comune, ingegnere Azzato, l’avvio delle attività previste dalla Convenzione, tra cui la procedura per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) dell’area urbana.

Approvato il tracciato del nuovo sistema di trasporto rapido BRT

Un punto centrale dell’incontro è stato l’esame del Documento di indirizzo alla progettazione relativo alla “Realizzazione dell’infrastruttura per il Sistema di Trasporto Pubblico Rapido (Bus Rapid Transit – BRT)” che collegherà i tre Comuni.

Il Comitato ha approvato il tracciato del nuovo BRT, che prevede:

circa 30 km di percorso ,

tratti a corsia riservata e, dove necessario, tratti in corsia ordinaria,

un numero ottimizzato di fermate per garantire collegamenti veloci ed efficienti.

L’obiettivo è creare un sistema di trasporto moderno, rapido e sostenibile, capace di migliorare la mobilità tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

Richiesta di finanziamento alla Regione Calabria

La riunione si è conclusa con il mandato ai tecnici di redigere il Documento Preliminare alla Progettazione (DIP), necessario per la richiesta di finanziamento alla Regione Calabria nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027, Obiettivo Specifico RSO 2.8.