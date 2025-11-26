Cosenza, il rinnovo della parking card arriva via email. Incarnato: “Addio code e burocrazia”

COSENZA – “Abbiamo semplificato la vita dei cittadini di Cosenza con un’operazione semplice. I possessori di parking card residenti non dovranno più fare trafile per il rinnovo ma riceveranno un’email con il bollettino di pagamento, il solo pagamento consentirà il rinnovo. Ciò che sembra una cosa semplice è, in realtà, un’azione incisiva che evita ai cittadini lungaggini burocratiche e consente loro di poter continuare ad utilizzare un servizio in assoluta comodità”. Lo dichiara l’assessore all’urbanistica del Comune di Cosenza, Pina Incarnato.

Parking card, la soluzione online dopo i disagi

La decisione arriva dopo mesi caratterizzati da diversi disagi legati al rinnovo delle parking card. In particolare, nelle settimane precedenti si erano create lunghe code negli uffici, difficoltà nella gestione delle richieste e rallentamenti che avevano provocato malumori tra gli utenti. L’obbligo di recarsi fisicamente presso gli sportelli comunali o presso le sedi autorizzate aveva di fatto generato un sovraccarico del sistema, rendendo complessa un’operazione che avrebbe dovuto essere rapida e ordinaria.

Il nuovo meccanismo punta invece a eliminare definitivamente questi problemi. «Ciò che sembra una cosa semplice è, in realtà, un’azione incisiva che evita ai cittadini lungaggini burocratiche e consente loro di continuare a utilizzare un servizio in assoluta comodità», ribadisce l’assessore Incarnato.

L’invio automatico del bollettino via email permetterà ai residenti di effettuare il pagamento comodamente da casa, riducendo movimenti, attese e perdite di tempo. Il Comune punta così a migliorare l’efficienza dei servizi e a offrire un modello più moderno e digitale, in linea con le esigenze dei cittadini.