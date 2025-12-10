Segnala una notizia

Cosenza, rissa al McDonald’s di piazza Bilotti: nuova aggressione da due “maranza”

Cosenza, rissa al McDonald’s di piazza Bilotti: nuova aggressione da due “maranza”

Le forze dell’ordine stanno verificando se i due giovani responsabili della provocazione siano gli stessi dell’aggressione avvenuta ieri su Corso Mazzini

31 minuti fa

Rissa Mc Donald piazza bilotti 04

COSENZA – Momenti di tensione questa sera a Cosenza dove una rissa è scoppiata all’interno del McDonald’s di Piazza Bilotti, in pieno centro. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, due giovani – descritti come “maranza” per atteggiamenti provocatori e aggressivi – avrebbero insultato due uomini all’interno del fast food e da qui sarebbe partito il violento alterco.

Rissa Mc Donald piazza bilotti 01

I due ragazzi, secondo quanto emerso, avrebber iniziato a lanciare insulti e sfottò verso i due signori, i quali però avrebbero reagito, cercando di difendersi. Sarebbe stato il personale del fast food ad allertare le forze dell’ordine e a chiedere aiuto, mentre alcuni clienti assistevano alla scena esterrefatti. Sul posto sono giunti polizia e carabinieri che hanno sedato la rissa. Secondo alcune segnalazioni raccolte in zona, i due ragazzi potrebbero essere gli stessi che, ieri sera, avrebbero aggredito un uomo su Corso Mazzini a Cosenza.

Rissa Mc Donald piazza bilotti 03

La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo immagini delle telecamere presenti e ascoltando testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto cresce la preoccupazione tra i residenti, già allarmati da una serie di episodi di violenza registrati negli ultimi giorni a Cosenza.

Rissa Mc Donald piazza bilotti 02

Rissa Mc Donald piazza bilotti 05

