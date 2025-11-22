Cosenza, in 2 rubano un albero. Un video li riprende e il Comune li denuncia

COSENZA – Il settore ambiente del Comune di Cosenza, su disposizione del sindaco Franz Caruso, ha presentato formale denuncia contro ignoti che hanno estirpato l’albero messo a dimora nei giorni scorsi in via Nicola Parisio, in sostituzione di quello che era stato tagliato abusivamente nelle scorse settimane.

Furto di un albero, scatta la denuncia del Comune

Il dirigente del Settore Ambiente e Decoro Urbano, Giannino Ramundo, si è recato presso la Questura di Cosenza per segnalare l’accaduto: il furto di una pianta di Photinia, sottratta da due individui che, come documentato da un video pubblicato su Instagram, l’hanno sradicata e trasportata via. Il materiale video è stato consegnato agli inquirenti affinché possa contribuire all’identificazione dei responsabili.

Caruso: “Pugno duro con gli incivili, danni gravi a Cosenza”

“Questo episodio – dichiara il sindaco Franz Caruso – rappresenta l’ennesimo atto di inciviltà che colpisce la nostra città e che non intendiamo tollerare. Come già annunciato, adotteremo il pugno duro contro chi deturpa il patrimonio pubblico e compromette il decoro urbano, perché così facendo si producono danni gravi e inaccettabili all’immagine di Cosenza e alla qualità della vita dei cittadini”.

Il sindaco ricorda inoltre l’impegno dell’amministrazione nella lotta al degrado: “Le video-trappole installate nelle ultime settimane stanno già individuando i responsabili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, molti dei quali sono stati sanzionati. Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, così da garantire un controllo capillare del territorio e scoraggiare episodi come quello verificatosi in via Nicola Parisio”.

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria determinazione nel tutelare gli spazi pubblici, promuovere il rispetto delle regole e difendere il decoro della città. “Cosenza merita cura, attenzione e senso civico – conclude il sindaco Caruso – e continueremo ad agire con decisione per contrastare chi non ha a cuore il nostro territorio”.