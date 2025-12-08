Cosenza festeggia Santa Lucia nel cuore del centro storico. Eventi in Cattedrale per motivi di sicurezza

COSENZA – Le celebrazioni a Cosenza in onore di Santa Lucia, per sabato 13 dicembre, subiranno una significativa variazione di programma. Il sindaco Caruso, e l’Arcivescovo della diocesi Cosenza-Bisignano, Checchinato, hanno informato congiuntamente la cittadinanza e i fedeli della decisione di trasferire il tradizionale pellegrinaggio e tutte le funzioni liturgiche dalla storica Chiesa di Santa Lucia alla Cattedrale.

Santa Lucia in Cattedrale a Cosenza

La misura, spiegano le autorità, è stata adottata in via precauzionale e cautelativa in seguito alla dichiarata pericolosità di una palazzina privata situata proprio di fronte all’ingresso della Chiesa di Santa Lucia. I rilievi effettuati dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, condivisi anche con il settore di Protezione Civile Comunale, hanno confermato la criticità strutturale dell’edificio, tale da rappresentare un grave rischio per l’incolumità pubblica.

“La devozione a Santa Lucia è un faro per la nostra comunità – ha affermato Mons. Checchinato –. Sebbene rattristati per non poter celebrare nel luogo della nostra tradizione, è nostro dovere primario tutelare la vita di ogni fedele. La Santa ci invita a guardare la luce, e la luce ci indica la strada più sicura. La Cattedrale è la casa madre di tutti, e lì potremo onorare al meglio la nostra Patrona della vista in perfetta sicurezza”.

Il sindaco Caruso ha espresso il proprio ringraziamento all’Arcivescovo per la collaborazione: “L’incolumità pubblica non ammette compromessi. I lavori per la messa in sicurezza dell’area di Santa Lucia sono già in fase di pianificazione. Intanto, invito tutti i cosentini a partecipare con la consueta fede e fervore alla celebrazione spostata, dove l’abbraccio della Cattedrale saprà accogliere tutti i pellegrini”.

Programma delle celebrazioni nella Cattedrale di Cosenza

Triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre

Ore 17:30 – Rosario e Preghiera a Santa Lucia

Ore 18:00 – Santa Messa

Sabato 13 dicembre – Festa di Santa Lucia

SS. Messe: 7:00 / 8:30 / 10:00 / 11:30 / 16:00 / 18:00

La Cattedrale resterà aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. L’immagine di Santa Lucia rimarrà esposta in Cattedrale fino al 15 dicembre.