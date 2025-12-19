Cosenza, seduta del bilancio saltata per mancanza di numero legale. Verso una crisi di maggioranza?

COSENZA – Oggi a Cosenza si è consumata una giornata politica intensa: la minoranza del consiglio comunale non ha presenziato in aula, impedendo così il raggiungimento del numero legale necessario per l’approvazione del bilancio comunale. Il termine per l’approvazione scadeva originariamente il 31 dicembre, anche se il governo avrebbe recentemente approvato un emendamento che sposterebbe la scadenza al 28 febbraio 2026, dando una temporanea boccata d’ossigeno all’amministrazione.

Oltre ai consiglieri di minoranza, anche Bianca Rende, Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti – entrambi inizialmente eletti con De Cicco e successivamente distaccatisi – non hanno preso parte alla seduta.

Ma la giornata segna anche un momento delicato per la maggioranza: non erano presenti Roberto Sacco, Caterina Savastano e Antonello Costanzo, vicini a Luigi Incarnato, così come Francesco Alimena, capogruppo Pd in consiglio comunale, e Massimiliano D’Antonio (in quota Pd, vicino a Nicola Adamo). La loro assenza, secondo voci di corridoio, potrebbe far presagire di fatto la crisi interna della maggioranza, con tensioni sempre più evidenti tra il sindaco Franz Caruso, Luigi Incarnato e Nicola Adamo (Pd), come già più volte scritto su questa testata.

Il rinvio della seduta, unito alle assenze significative tra maggioranza e minoranza, lascia aperti numerosi interrogativi sul futuro dell’amministrazione e sulla capacità di portare a termine l’approvazione del bilancio entro le nuove scadenze.

Il Comune di Cosenza: “Seduta rinviata a data da destinarsi”

“E’ stata rinviata a data da destinarsi l’odierna seduta del Consiglio comunale sul bilancio di previsione 2026/2028. Dopo l’appello del segretario generale, aperta regolarmente la seduta, il Presidente del civico consesso, Giuseppe Mazzuca, ha chiesto di sospendere i lavori per qualche minuto per una riunione di maggioranza (la minoranza invece è rimasta fuori dall’aula)”. A scriverlo in una nota il Comune di Cosenza. ”

Al ritorno in aula, si è proceduto nuovamente all’appello e, una volta constatata l’assenza del numero legale per avviare la discussione, è stata messa ai voti la proposta di rinvio della seduta a data da destinarsi, attesa la proroga del Ministero relativa al termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. Dal 31 dicembre 2025 il termine è stato, infatti, prorogato al 28 febbraio 2026. La proposta di rinvio del Consiglio comunale è stata accolta e la seduta si è conclusa”.